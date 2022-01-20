Каким будет уровень инфляции

По результатам текущего года, регулятор ожидает, что уровень инфляции составит 7,7% годовых. Однако несмотря на ухудшенный прогноз, регулятор прогнозирует замедление инфляции в этом году. Напомним, что в декабре 2021 года инфляция составила 10% годовых, согласно данным Госстата.

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Что будет способствовать замедлению инфляции

Ужесточение монетарной политики НБУ.

Коррекция мировых цен на сырьевые товары.

Воздействие рекордных прошлогодних урожаев.

Также регулятор считает, что дополнительным фактором, который утолит инфляцию, станет мировое урегулирование инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии. Это должно отразиться в более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику.

Обратит внимание! В НБУ ожидают, что базовая инфляция в последующие годы замедлится до около 4%, а основной вклад в подорожание потребительского набора будет иметь административная составляющая.

Что такое инфляция Инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

Что будет с ценами

Что касается мировых цен на энергоносители будут оставаться выше дольше, чем ожидалось ранее. Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги, считают в Нацбанке.

Существеннее, чем ожидался, рост зарплат будет подпитываться повышением спроса на отечественную рабочую силу как внутри страны, так и за рубежом, а также профессионально-квалификационными диспропорциями на рынке труда. На фоне роста доходов населения будет сохраняться устойчивый потребительский спрос, который также будет сдерживать замедление инфляции.