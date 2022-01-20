НБУ ухудшил прогноз касательно ВВП Украины на 2022 год
Источник:Национальный банк Украины
Национальный банк ухудшил прогноз касательно ВВП Украины в 2022 году с 3,8% до 3,4%. Также регулятор ухудшил его и на следующий год, а вот на 2024 оставил без изменений.
Прогноз ВВП
В 2022 году НБУ прогнозирует рост ВВП на 3,4%. Напомним, что в октябре он прогнозировал рост на уровне 3,8%.
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Также, согласно обновленному прогнозу, в 2023 году экономика вырастет на 3,7% (ранее ожидался рост на 4%). А вот в 2024 году прогноз НБУ остается без изменений – 4%.
Реальный ВВП
В 2023 – 2024 годах рост реального ВВП ускорится, ожидают в НБУ. Этому прогнозируемо будет способствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли.
Что будет способствовать росту ВВП
В Нацбанке считают, что экономику поддержат потребительский спрос и все еще достаточно благоприятные условия для торговли.
Важным сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, что негативно влияет на инвестиционные решения. Кроме того, несмотря на постепенное угасание пандемии, последствия коронакризиса будут оставаться достаточно ощутимыми,
– говорится в сообщении.
Также регулятор отметил, что сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, в первую очередь в первом полугодии, также будут ограничивать потенциал роста экономики Украины.
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Другие прогнозы по ВВП Украины в 2022 году
- Минэкономики прогнозирует, что ВВП вырастет до 3,6% вместо 3,8%.
- В бюджете-2022 предусмотрен рост ВВП на уровне 3,8%.
- В МВФ – на уровне 3,6%.
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