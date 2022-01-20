НБУ ухудшил прогноз касательно ВВП Украины на 2022 год

Национальный банк ухудшил прогноз касательно ВВП Украины в 2022 году с 3,8% до 3,4%. Также регулятор ухудшил его и на следующий год, а вот на 2024 оставил без изменений.

Прогноз ВВП

В 2022 году НБУ прогнозирует рост ВВП на 3,4%. Напомним, что в октябре он прогнозировал рост на уровне 3,8%.

Читайте также НБУ ухудшил прогноз касательно инфляции в Украине: что будет с ценами