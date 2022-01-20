Прогноз ВВП

В 2022 году НБУ прогнозирует рост ВВП на 3,4%. Напомним, что в октябре он прогнозировал рост на уровне 3,8%.

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