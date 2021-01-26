Угрозы сотрудничеству с людьми из санкционного списка США: о чем НБУ предупредил банки
Национальный банк предупредил украинские банки о рисках, связанных с проведением финансовых операций с лицами, попавшими под санкции США. В частности, предостережения касаются народного депутата Александра Дубинского.
Источник: "НВ"
Нацбанк разослал соответствующее письмо украинским банкам и участникам рынков финансовых услуг.
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Предупреждение банков от НБУ
В нем регулятор предупредил о возможных рисках при сотрудничестве с лицами и организациями, которых Министерство финансов США 11 января 2021 года внесло в санкционный список.
Обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, внесенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками,
– говорится в письме.
Предупреждение от НБУ банкам / Скриншот письма
Кто именно находится в санкционном списке США
- Александр Дубинский – народный депутат от партии "Слуга народа";
- Дмитрий Ковальчук – сообщник народного депутата Андрея Деркача, против которого уже были введены санкции;
- Константин Кулик – экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины, причастен к публикации так называемых пленок Деркача;
- Александр Онищенко – бывший нардеп, который прячется от украинского правосудия по обвинению в коррупции;
- Антон Симоненко – один из ближайших сообщников Деркача;
- Андрей Телиженко – экс-дипломат, который организовывал встречи Деркача с американцами;
- Петр Журавель – медиа-менеджер Деркача, администратор сайта NabuLeaks.
- ООО "Эра-Медиа";
- Информационное агентство Only News;
- Сайт NabuLeaks – nabu-leaks.com;
- ООО "Скептик / Бегемот Медиа".
Всех этих людей и компании обвиняют во вмешательстве в американские выборы и подозревают в работе на Россию.
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