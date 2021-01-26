Национальный банк предупредил украинские банки о рисках, связанных с проведением финансовых операций с лицами, попавшими под санкции США. В частности, предостережения касаются народного депутата Александра Дубинского.

Источник: "НВ"

Нацбанк разослал соответствующее письмо украинским банкам и участникам рынков финансовых услуг.

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Предупреждение банков от НБУ

В нем регулятор предупредил о возможных рисках при сотрудничестве с лицами и организациями, которых Министерство финансов США 11 января 2021 года внесло в санкционный список.

Обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, внесенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками,

– говорится в письме.

Предупреждение от НБУ банкам / Скриншот письма

Кто именно находится в санкционном списке США

Александр Дубинский – народный депутат от партии "Слуга народа";

– народный депутат от партии "Слуга народа"; Дмитрий Ковальчук – сообщник народного депутата Андрея Деркача, против которого уже были введены санкции;

Константин Кулик – экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины, причастен к публикации так называемых пленок Деркача;

Александр Онищенко – бывший нардеп, который прячется от украинского правосудия по обвинению в коррупции;

– бывший нардеп, который прячется от украинского правосудия по обвинению в коррупции; Антон Симоненко – один из ближайших сообщников Деркача;

Андрей Телиженко – экс-дипломат, который организовывал встречи Деркача с американцами;

Петр Журавель – медиа-менеджер Деркача, администратор сайта NabuLeaks.

ООО "Эра-Медиа";

Информационное агентство Only News;

Сайт NabuLeaks – nabu-leaks.com;

ООО "Скептик / Бегемот Медиа".

Всех этих людей и компании обвиняют во вмешательстве в американские выборы и подозревают в работе на Россию.