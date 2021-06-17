Учетная ставка

Глава Нацбанка отметил, что регулятор также начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. Следующее решение относительно учетной ставки будет приниматься в июле.

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Цикл поднятия ставки НБУ в 2021 году 

  • 5 марта регулятор поднял учетную ставку с 6% до 6,5%, следует заметить, что это было впервые с апреля 2019 года.
  • 15 апреля на прес брифинге глава Нацбанка объявил, что снова поднимает учетную ставку, теперь до 7,5%, чтобы сдержать инфляцию в Украине и вернуть ее к целевому диапазону в 5% в первом полугодии 2022 года. Тогда регулятор предусматривал, что этого будет достаточно и он оставит ее на этом же уровне до конца 2021 года.

Что такое учетная ставка 

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.