Учетная ставка

Глава Нацбанка отметил, что регулятор также начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. Следующее решение относительно учетной ставки будет приниматься в июле.

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Обратите внимание, что большинство прошеных накануне экспертов изданием Интерфакс-Украина , прогнозировали повышение учетной ставки до 8%. Однако, некоторые банкиры не исключали и более агрессивное повышение до 8,5%.

Цикл поднятия ставки НБУ в 2021 году

5 марта регулятор поднял учетную ставку с 6% до 6,5% , следует заметить, что это было впервые с апреля 2019 года.

15 апреля на прес брифинге глава Нацбанка объявил, что снова поднимает учетную ставку, теперь до 7,5% , чтобы сдержать инфляцию в Украине и вернуть ее к целевому диапазону в 5% в первом полугодии 2022 года. Тогда регулятор предусматривал, что этого будет достаточно и он оставит ее на этом же уровне до конца 2021 года.

Уровень инфляции Напомним, что в Украине ускорилась инфляция в мае до 9,5% в годовом измерении, а цены выросли на 1,3% в месячном измерении. Подробнее о причинах роста инфляции читайте в нашем материале. В НБУ считают, что инфляция начнет замедляться уже в IV квартале 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года. В частности замедление состоится из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения, лучшие урожаи и стабилизирующее влияние монетарной политики. Почему ускорилась инфляция Шевченко отметил, что инфляция в Украине ускорилась из-за подорожания отдельных высоковолатильных компонентов потребительского набора под влиянием преимущественно краткосрочных факторов.