Глава Нацбанка отметил, что регулятор также начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. Следующее решение относительно учетной ставки будет приниматься в июле.
5 марта регулятор поднял учетную ставку с 6% до 6,5%, следует заметить, что это было впервые с апреля 2019 года.
15 апреля на прес брифинге глава Нацбанка объявил, что снова поднимает учетную ставку, теперь до 7,5%, чтобы сдержать инфляцию в Украине и вернуть ее к целевому диапазону в 5% в первом полугодии 2022 года. Тогда регулятор предусматривал, что этого будет достаточно и он оставит ее на этом же уровне до конца 2021 года.
Что такое учетная ставка
Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.
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