Уровень учетной ставки
Глава НБУ рассказал, что регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. Однако комитет по монетарной политике будет пересматривать ее уровень еще раз в этом году. Последний пересмотр состоится в начале декабря.
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Какими были прогнозы экспертов относительно учетной ставки
- Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считал, что НБУ не будет повышать ставку, но в условиях, если темпы инфляции несколько снизились по сравнению с прогнозом, а восстановление ВВП происходит значительно медленнее, чем ожидалось. Также он отмечал, что НБУ все же серьезно рассматривает вариант ее поднятия.
- Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Волуйчак замечала, что единого мнения на рынке в канун заседания Правления НБУ по монетарной политике не было. Также она предостерегала от возможных спекулятивных атак на гривну и попыток развернуть курсовой тренд.
Обратите внимание, что еще во время пересмотра уровня учетной ставки в сентябре глава НБУ отметил о намерениях регулятора прекратить использование антикризисных мер с IV квартала (октябрь – декабрь) 2021 года.
Циклы поднятия учетной ставки в 2021 году
- 21 января НБУ сохранил ставку на уровне 6%.
- 4 марта – повысил на 0,5% до 6,5%. Заметьте, что это было первое повышение с апреля 2019 года.
- 15 апреля – поднял до 7,5%. Тогда регулятор предусматривал, что этого будет достаточно и он оставит ее на этом же уровне до конца 2021 года.
- 17 июня глава НБУ объявил, что сохраняет учетную ставку на уровне 7,5%, а также, что начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, которые усилят эффект предыдущих повышений учетной ставки и будут способствовать замедлению инфляции.
- 22 июля – до 8% через инфляционное давление.
- 9 сентября – до 8,5%.
Что такое учетная ставкаУчетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.
Какая ситуация с инфляцией в Украине
- В сентябре 2021 года инфляция ускорилась с 10,2% до 11%. Заметим, что это самый высокий трехлетний максимум. Более 11% она была последний раз в мае 2018 года – 11,7%.
- Однако в НБУ ранее сообщали, что ожидают инфляцию в диапазоне 10 – 11% в течение сентября – октября, но в последние месяцы года она замедлится ниже 10%.
- По итогам 2021 года НБУ ожидает инфляцию на уровне 9,6%.
- Цель НБУ – инфляция на уровне 5±1%.