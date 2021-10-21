Уровень учетной ставки

Глава НБУ рассказал, что регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне 8,5% . Однако комитет по монетарной политике будет пересматривать ее уровень еще раз в этом году. Последний пересмотр состоится в начале декабря.

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Какими были прогнозы экспертов относительно учетной ставки

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считал, что НБУ не будет повышать ставку, но в условиях, если темпы инфляции несколько снизились по сравнению с прогнозом, а восстановление ВВП происходит значительно медленнее, чем ожидалось. Также он отмечал, что НБУ все же серьезно рассматривает вариант ее поднятия.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Волуйчак замечала, что единого мнения на рынке в канун заседания Правления НБУ по монетарной политике не было. Также она предостерегала от возможных спекулятивных атак на гривну и попыток развернуть курсовой тренд.

Обратите внимание, что еще во время пересмотра уровня учетной ставки в сентябре глава НБУ отметил о намерениях регулятора прекратить использование антикризисных мер с IV квартала (октябрь – декабрь) 2021 года.

Циклы поднятия учетной ставки в 2021 году

Что такое учетная ставка Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Какая ситуация с инфляцией в Украине

В сентябре 2021 года инфляция ускорилась с 10,2% до 11% . Заметим, что это самый высокий трехлетний максимум. Более 11% она была последний раз в мае 2018 года – 11,7%.

Однако в НБУ ранее сообщали, что ожидают инфляцию в диапазоне 10 – 11% в течение сентября – октября, но в последние месяцы года она замедлится ниже 10%.

По итогам 2021 года НБУ ожидает инфляцию на уровне 9,6% .

Цель НБУ – инфляция на уровне 5±1%.

Справка: инфляция – это продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.