НБУ сохранил учетную ставку на уровне 10%: какая ситуация с инфляцией

Национальный банк 3 марта решил сберечь учетную ставку на уровне 10%. Регулятор объяснил, что отложил принятие решения о размере учетной ставки с учетом военного вторжения России на территорию Украины.

Уровень учетной ставки

Регулятор сообщил, что остается преданным режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков.

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Учитывая это, в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Национальный банк отложил принятие решения относительно размера учетной ставки. Следовательно, учетная ставка будет оставаться неизменной на уровне 10%,

– говорится на сайте регулятора.

Что означает изменение учетной ставки Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Ситуация с инфляцией в Украине

, что 20 января 2022 года НБУ резко повысил учетную ставку с 9% до 10%. Также из-за инфляционного давления регулятор поднимал учетную ставку в течение прошлого года несколько раз.

Также регулятор сообщил, что не будет использовать ключевую ставку и другие монетарные инструменты для удержания под контролем инфляционных ожиданий и достижения цели по инфляции.

Напомним, что инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых.

В Украине в январе 2022 года уровень инфляции остался на уровне 10% годовых. НБУ ожидает, что по результатам 2022 года уровень инфляции составит 7,5% годовых, а в целевом диапазоне 5±1% она окажется только в 2023 году.

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