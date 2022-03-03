НБУ сохранил учетную ставку на уровне 10%: какая ситуация с инфляцией
Источник:Національний банк України
Национальный банк 3 марта решил сберечь учетную ставку на уровне 10%. Регулятор объяснил, что отложил принятие решения о размере учетной ставки с учетом военного вторжения России на территорию Украины.
Уровень учетной ставки
Регулятор сообщил, что остается преданным режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков.
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Учитывая это, в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Национальный банк отложил принятие решения относительно размера учетной ставки. Следовательно, учетная ставка будет оставаться неизменной на уровне 10%,
– говорится на сайте регулятора.
Что означает изменение учетной ставкиИзменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.
Ситуация с инфляцией в Украине
Также регулятор сообщил, что не будет использовать ключевую ставку и другие монетарные инструменты для удержания под контролем инфляционных ожиданий и достижения цели по инфляции.
Напомним, что инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых.
В Украине в январе 2022 года уровень инфляции остался на уровне 10% годовых. НБУ ожидает, что по результатам 2022 года уровень инфляции составит 7,5% годовых, а в целевом диапазоне 5±1% она окажется только в 2023 году.
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