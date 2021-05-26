НБУ согласовал председателя правления IBOX Bank Петра Мельника

Новым председателем правления ао IBOX Bank стал Петр Мельник. Он имеет более 15 лет опыта работы в банковской сфере.

Соответствующее решение об утверждении Национальный Банк Украины принял на основе собеседования 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба банка на своем сайте.

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Что известно о Петре Мельнике

Петр Мельник работает в банковской сфере более 15 лет – с 2005 года. В частности, более 5 лет руководил Управлением развития в акционерном обществе "Банк Сич". После стал председателем правления этого банка. С 2019 года возглавлял КБ "Альпари Банк".

На новой должности Петр Мельник продолжит имплементировать в банке стратегии транзакционного бизнеса и новеллы законодательства в области украинского е-commerce.

Очень рад присоединиться к команде профессионалов IBOX Bank, которым за полтора года удалось радикально изменить восприятие банка на отечественном рынке. Нас ждет большая работа по масштабированию, развитию экосистемы наиболее популярных услуг для партнеров, а также выполнению планов по капитализации и других целей, предусмотренных стратегией банка,

– заявил Петр Мельник.

Он выразил уверенность, что опыт и экспертиза помогут достичь поставленных задач.

Согласно отчету, IBOX Bank за первый квартал 2021 года банк увеличил объем чистых активов до 2,35 миллиардов гривен. Объем средств юридических лиц вырос на 30,8%, а балансовый капитал – на 49%. Также на прошлой неделе банк запустил платежи с Google Pay для держателей карт Visa.