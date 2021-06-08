Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя назначение Бьоша, отметил, что качественное корпоративное управление в государственных банках – безусловный приоритет регулятора и залог эффективной работы государственных банков.

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НБУ согласовал Бьоша на председателя правления "Приватбанка"

Мы приветствуем Герхарда Бьоша с согласованием его кандидатуры на должность председателя правления "ПриватБанка" и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка,

– заявил Шевченко.

Он будет занимать должность в течение следующих 5 лет.

Напомним, в мае 2021 года наблюдательный совет "Приватбанка" назначил Бьоша председателем правления по результатам проведенного конкурсного отбора.

Реакция Бьоша на утверждение его кандидатуры

О реакции Бьоша на утверждение Нацбанком его кандидатуры 24 каналу сообщили в пресс-службе "Приватбанка".

Для меня является большой привилегией присоединиться к одной из самых мощных трансформаций в истории банковского дела,

– заявил он.

Бьош отметил, что за последние несколько лет "Приватбанк" смог превратиться из банка-банкрота в лидера рынка, который является основой финансовой системы Украины.

Комментарий председателя наблюдательного совета банка

Также назначение прокомментировала председатель наблюдательного совета "Приватбанка" Шэрон Иски.

"Для меня большая честь поздравить Герхарда Бьоша, назначение которого является поворотным моментом в истории "Приватбанка". Наблюдательный совет уверен, что Герхард успешно поведет банк в новый, важный и захватывающий период его деятельности", – подчеркнула она.

По словам Иски, приобщение его выдающегося управленческого и банковского опыта в мощной менеджерской команде банка является залогом его дальнейшего успешного развития.

На новой должности Бьош сосредоточится на реализации стратегии банка, основными приоритетами которой и в дальнейшем будут развитие команды сотрудников банка, предоставление клиентам высококачественных услуг и инновационных решений и обеспечение стабильной прибыли для акционера.

Герхард Бьош: что о нем известно