НБУ реформировал валютную либерализацию: что изменится для украинцев
Залогом либерализации валютного регулирования является положительная динамика на валютном рынке. По состоянию на февраль 2021 года Национальный банк Украины сделал очередной шаг на пути к этому.
Источник: Национальный банк Украины
Е-лимит увеличили сразу для ряда валютных операций физических лиц. Сумма выросла до 200 тысяч евро.
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О каких банковских операциях говорится
- Инвестирование за границу;
- размещение денег на иностранных счетах;
- перевод денег по договору страхования жизни;
- предоставление займа нерезидентам.
Что еще говорят в НБУ
- Такое решение не повлечет существенных негативных последствий для валютного рынка в Украине.
- Физические лица уже в течение года свободно покупают безналичную валюту без каких-либо обязательств или оснований.
- Только в течение 2020 года физические лица путем е-лимита перечислили в иностранные страны примерно 274 миллиарда евро. Такая сумма – это меньше, чем среднедневной объем торгов на межбанковском рынке валюты.
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