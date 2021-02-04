Залогом либерализации валютного регулирования является положительная динамика на валютном рынке. По состоянию на февраль 2021 года Национальный банк Украины сделал очередной шаг на пути к этому.

Источник: Национальный банк Украины Е-лимит увеличили сразу для ряда валютных операций физических лиц. Сумма выросла до 200 тысяч евро. Актуально Это будет год экономического роста: у Зеленского поделились оптимистичными прогнозами О каких банковских операциях говорится Инвестирование за границу; размещение денег на иностранных счетах; перевод денег по договору страхования жизни; предоставление займа нерезидентам. Что еще говорят в НБУ Такое решение не повлечет существенных негативных последствий для валютного рынка в Украине.

Физические лица уже в течение года свободно покупают безналичную валюту без каких-либо обязательств или оснований.

Только в течение 2020 года физические лица путем е-лимита перечислили в иностранные страны примерно 274 миллиарда евро. Такая сумма – это меньше, чем среднедневной объем торгов на межбанковском рынке валюты.