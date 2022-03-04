Регулятор сообщил, что изменения вступают в силу с сегодняшнего дня. Однако декларация валюты на сумму свыше 10 тысяч евро остается действительной.
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Что еще разрешил регулятор:
- Переводить населению средства в иностранной валюте на государственные счета гуманитарной помощи.
- Переводить средства со счетов резидентов России и Беларуси на спецсчет НБУ для сбора средств на поддержку ВСУ, счета Кабмина и других госорганов для гуманитарной помощи.
- Банкам могут покупать наличную гривну у иностранных финучреждений за безналичную инвалюту в объеме до 1 миллиона евро в день (в эквиваленте).