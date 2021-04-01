Соглашению между Dragon Capital и "Юнекс Банк" быть: НБУ согласовал покупку банка Новинского
Национальный банк Украины разрешил гражданину Чешской республики Томашу Фиала и бывшему генеральному менеджеру Альфа-Банка Украины, экс главе правления Укрсоцбанка Ивану Свитеку приобрести контрольный пакет акций "Юнекс Банк" через группу Dragon Capital. О деталях решения, рассказываем далее.
Источник:Национальный банк Украины
Решение НБУ
1 апреля 2021 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем одобрил решение о приобретении 75,01% акций АО "Юнекс Банк" Томашем Фиалой.
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Покупка акций состоится через ряд компаний группы Dragon Capital. Также НБУ разрешил Ивану Свитеку приобрести прямо 24,99% акций "Юнекс Банк".
Решения приняты по результатам всестороннего анализа пакетов документов заявителей,
– отметил в заявлении НБУ.
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