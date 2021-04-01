Национальный банк Украины разрешил гражданину Чешской республики Томашу Фиала и бывшему генеральному менеджеру Альфа-Банка Украины, экс главе правления Укрсоцбанка Ивану Свитеку приобрести контрольный пакет акций "Юнекс Банк" через группу Dragon Capital. О деталях решения, рассказываем далее.

Решение НБУ

1 апреля 2021 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем одобрил решение о приобретении 75,01% акций АО "Юнекс Банк" Томашем Фиалой.

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Покупка акций состоится через ряд компаний группы Dragon Capital. Также НБУ разрешил Ивану Свитеку приобрести прямо 24,99% акций "Юнекс Банк".

Решения приняты по результатам всестороннего анализа пакетов документов заявителей,

– отметил в заявлении НБУ.

На сегодня контроллером АО "Юнекс Банк" является Вадим Новинский, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка. Напомним! Антимонопольный комитет Украины 22 декабря 2020 года разрешил группе Dragon Capital приобрести контрольный пакет акций АО "Юнекс Банка".

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