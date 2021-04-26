Как банки будут работать на майские праздники: НБУ разъяснил график работы
НБУ определил регламент работы системы электронных платежей регулятора и порядок работы банков в период майских праздников.
Источник:пресс-служба НБУ
СЭП будет работать в режиме 23/7, а банки смогут самостоятельно устанавливать график работы.
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Независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю,
– говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что воспользоваться этой возможностью или нет каждый банк определяет самостоятельно по своему усмотрению, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.
Также посоветовали гражданам заблаговременно уточнить у своего банка график его работы на майские праздники.
Межбанковские платежи
Кроме этого, банки осуществляющие межбанковские платежи:
- 1 – 4 мая – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая 2021 года.
- 8 – 10 мая – отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021 года.
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