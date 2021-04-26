НБУ определил регламент работы системы электронных платежей регулятора и порядок работы банков в период майских праздников.

СЭП будет работать в режиме 23/7, а банки смогут самостоятельно устанавливать график работы.

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Независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю,

– говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что воспользоваться этой возможностью или нет каждый банк определяет самостоятельно по своему усмотрению, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.

Также посоветовали гражданам заблаговременно уточнить у своего банка график его работы на майские праздники.

Межбанковские платежи

Кроме этого, банки осуществляющие межбанковские платежи:

1 – 4 мая – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая 2021 года.

8 – 10 мая – отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021 года.

Обратите внимание! В этом году майские праздники приходятся на выходные дни. Поэтому, согласно законодательству, официальными выходными днями будут 1 – 4 и 8 – 10 мая.