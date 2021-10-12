В НБУ рассказали, отразится ли рекордная стоимость газа в Европе на платежках украинцев

Стоимость цены на газ в Европе едва ли не каждую неделю бьет рекорды. К примеру, 6 октября стоимость голубого топлива составляла 1 900 долларов за тысячу кубометров. Скажутся ли такие заоблачные тарифы на платежках украинцев – читайте дальше.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук поспешил успокоить украинцев. По его словам, повышение цен на газ в Европе на тарифах этого года это почти не скажется.

Важно Цена на газ в Европе упала после очередного исторического рекорда

Он отметил, что изменений в платежках можно избежать, учитывая действие годовых контрактов для домохозяйств.

Что об этом думают в правительстве

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поспешил успокоить украинцев. По его словам, тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне.

Премьер Денис Шмыгаль также сказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы будут оставаться неизменными.

Что известно об увеличении цены на газ в Европе? Еще 1 сентября стоимость газа в Европе держалась на уровне 614 долларов за тысячу кубов. Однако ситуация кардинально изменилась и уже 7 октября голубое топливо стоило 1 900 долларов за тысячу кубометров. Причин такого повышения цен несколько, в частности низкие запасы в европейских подземных хранилищах, отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита и конкуренция с Азией.

Какой будет ситуация в 2022 году

Заместитель главы НБУ добавил, что в следующем году реальное влияние подорожания газа будет зависеть от его стоимости. Это будет закладываться в новые годовые контракты для домохозяйств.

В некоторых городах Украины стартовал отопительный сезон. Первыми включили отопление во Львове , Луцке и частично в других городах.

Заметим, что месячный октябрьский тариф от "Нафтогаз" в октябре составляет 16,56 гривны за кубометр газа. Это на 4,56 гривны больше, чем в сентябре.