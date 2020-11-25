В Национальном банке Украины предупреждают о том, что на ситуации с карантином зарабатывают злоумышленники. Мошенники присылают сообщения о предложениях "онлайн-компенсаций" от государства.

Деньги, которые предлагают махинаторы, должны пойти якобы на оплату коммунальных и медицинских услуг. Речь идет даже о выплате пособия при инфицировании коронавирусом. Об этом информируют в пресс-службе НБУ.

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Этот перечень не является исчерпывающим. Мошенники могут предложить компенсировать что угодно – оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и тому подобное,

– говорится в сообщении.

По какой схеме работают злоумышленники:

Сначала присылают сообщение, в котором ссылка на мошеннический сервис.

На экране – сумма "компенсации". Обычно она достаточно большая, например, – 50 тысяч гривен.

Для получения средств, надо оплатить комиссию – 100 – 200 гривен.

После получения комиссии мошенники не останавливаются и просят перечислить еще деньги на формирование счета и другие псевдоуслуги.

Важно! Чтобы не попасть на крючок преступников, в НБУ советуют проверять информацию через официальные источники. Так, о помощи от государства можно узнать из профильного учреждения по месту жительства. О подобных преступлениях просят сообщать НБУ – 0 800 505 240 и Киберполицию – 0 800 505 170.