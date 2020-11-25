Наживаются на карантине: в НБУ рассказали об "онлайн-компесации" от мошенников
В Национальном банке Украины предупреждают о том, что на ситуации с карантином зарабатывают злоумышленники. Мошенники присылают сообщения о предложениях "онлайн-компенсаций" от государства.
Деньги, которые предлагают махинаторы, должны пойти якобы на оплату коммунальных и медицинских услуг. Речь идет даже о выплате пособия при инфицировании коронавирусом. Об этом информируют в пресс-службе НБУ.
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Этот перечень не является исчерпывающим. Мошенники могут предложить компенсировать что угодно – оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и тому подобное,
– говорится в сообщении.
По какой схеме работают злоумышленники:
- Сначала присылают сообщение, в котором ссылка на мошеннический сервис.
- На экране – сумма "компенсации". Обычно она достаточно большая, например, – 50 тысяч гривен.
- Для получения средств, надо оплатить комиссию – 100 – 200 гривен.
- После получения комиссии мошенники не останавливаются и просят перечислить еще деньги на формирование счета и другие псевдоуслуги.
Что известно о карантине в Украине?Правительство приняло решение вернуться от адаптивного карантина к общегосударственному. Также с 14 по 30 ноября в Украине ввели карантин выходного дня. В субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, аптеки, почта, АЗС и заведения, которые готовят еду на вынос.
Против таких ограничений протестуют представители малого и среднего бизнеса, которые заявляют о колоссальных потерях.
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