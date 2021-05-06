Кроме того, у Нацбанка есть ряд требований к инвесторам. В частности, безупречная деловая репутация, удовлетворительное финансовое / имущественное положение и прозрачная структура собственности.
Обратите внимание "Приватбанк" хотят продать: кому, за сколько и что будет с вкладами
То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк,
– рассказали в Нацбанке.
Почему государство продает "Приватбанк"
- "Приватбанк" Украина национализировала еще в 2016 году. Тогда государству пришлось осуществить докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.
- Сейчас государство владеет 4 банками: "Приватбанком", "Ощадбанком", "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком".
- В то же время государство хочет уменьшить свою долю в банковской системе с 55% до 25%.
- По состоянию на 2021 год 20% украинского банковского рынка принадлежит "Приватбанку".
- В Нацбанке убеждены, что он заинтересует самых престижных международных инвесторов.