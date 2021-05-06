Кроме того, у Нацбанка есть ряд требований к инвесторам. В частности, безупречная деловая репутация, удовлетворительное финансовое / имущественное положение и прозрачная структура собственности.

Обратите внимание "Приватбанк" хотят продать: кому, за сколько и что будет с вкладами

То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк,

– рассказали в Нацбанке.

Почему государство продает "Приватбанк"

"Приватбанк" Украина национализировала еще в 2016 году. Тогда государству пришлось осуществить докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.

Сейчас государство владеет 4 банками: "Приватбанком", "Ощадбанком", "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком".

В то же время государство хочет уменьшить свою долю в банковской системе с 55% до 25%.

По состоянию на 2021 год 20% украинского банковского рынка принадлежит "Приватбанку".

В Нацбанке убеждены, что он заинтересует самых престижных международных инвесторов.

Обратите внимание! В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины ожидается на уровне 4,1%.