Просьба НБУ

В НБУ отметили, что в обращении идет речь и о запрете на открытие счетов в рублях и обменивать его на другие валюты.

Читайте также Наглое нарушение международного права: НБУ отреагировал на ввод рубля на захваченных территориях

Введенные международными партнерами Украины санкции против российской федерации бесспорно беспрецедентны. Однако, учитывая продолжение военных действий, давление на агрессора со стороны международного сообщества должно усиливаться,

– говорится в сообщении.

Для чего это нужно

В украинском регуляторе добавили, что оккупанты продолжают искать способ обхода санкций и снижения их последствий. В частности, относительно заморозки российских активов в долларах и евро.

В НБУ подчеркнули, что Россия делает все возможное, чтобы перевести торговлю нефтью, газом и другими природными ресурсами на расчеты в рублях, создавая таким образом дополнительный спрос и повод для укрепления валюты РФ.

"Запрет на расчеты в российских рублях позволит сорвать планы государства-агрессора по переходу на выплаты в своей национальной валюте. Этот шаг поможет сохранить статус-кво в торговых расчетах с россией", – добавил Кирилл Шевченко.