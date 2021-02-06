Национальный банк Украины изучает возможность выпускать собственную цифровую валюту. В частности речь идет о е-гривне.

В 2016 году Украина одной из первых в мире начала изучение возможности выпуска цифровой валюты центрального банка (CBDC). Об этом рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

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Нацбанк изучает е-гривну

По его словам, Нацбанк продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты – е-гривны:

исследует возможные сферы использования;

исследует потенциальный спрос на е-гривну.

В 2018 году провели пилотный проект по выпуску е-гривны для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате "пилота" мы получили много как интересных выводов, так и новых открытых вопросов,

– отметил Шевченко.

В то же время, как отметил глава НБУ, это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Он также сказал, что сейчас эти вопросы исследует не только Национальный банк Украины, но и другие центробанки.

Заметим! В конце 2020 года НБУ начал опрос участников финансового рынка для получения экспертных мнений о перспективах внедрения е-гривны в Украине.

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