Из-за рисков инфляции Нацбанк ухудшил ее прогноз на 2022 год. Ранее инфляция ожидалась на уровне 5%, а теперь – 7,7%. Мировые цены на энергоносители будут оставаться выше дольше, чем ожидалось.

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Это не только будет давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенного пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги,

– объясняет регулятор.

В НБУ отмечают, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги необходимо установить на экономически обоснованных уровнях. Это один из важных инфляционных рисков.

МВФ делал похожий акцент

Если тарифы в один момент установить обоснованными, то это устранит дисбалансы в секторе энергетики. В то же время такая ситуация создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий. Как поясняет регулятор, отсрочка решений по тарифам соберет квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем.

НБУ отмечает, что именно на этом делали акцент и в Международном валютном фонде во время первого пересмотра программы stand-by. Среди основных направлений ее работы определили, в частности, "уменьшение фискальных рисков от квазифискальных операций, в частности в энергетическом секторе".

Что известно о тарифах в Украине в 2022 году

В этом году тарифы на газ для населения зимой остаются неизменными. Однако изменится стоимость распределения газа, а также единицы измерения голубого топлива.

Также украинцев ожидают новые тарифы на холодную воду.

Как уверял премьер-министр Денис Шмыгаль, тарифы на тепло будут стабильными в течение всего сезона. Однако в Минэкономики прогнозировали их повышение.

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