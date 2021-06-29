В НБУ предложили снова повысить учетную ставку, теперь до 8%

Трое из десяти членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины не поддержали сохранение учетной ставки на уровне 7,5%. Вместо этого они высказались за ее повышение до 8%.

Уровень учетной ставки

Кто и почему выступает за сохранение ставки на уровне 7,5%

Семь из десяти членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 7,5% Они согласились, что проинфляционные риски с момента последнего монетарного решения усилились.

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Впрочем, текущее решение должно учитывать, что значительное влияние на майское ускорение инфляции имели факторы предложения преимущественно краткосрочного характера,

– говорится в сообщении НБУ.

Резкое подорожание отдельных составляющих потребительского набора, на подобие газа или масла, не имеет автоматически приводить к монетарной реакции со стороны НБУ. Тем более, что уже осенью ожидается замедление инфляции из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения и лучших урожаев.

Кроме того, позитивом является определенная стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса в последние месяцы. В дальнейшем улучшению ожиданий будет способствовать также эффект от укрепления гривны и постепенное исчерпание психологического эффекта от повышения цен, что уже произошло, считают члены КМП, которые поддерживают сохранение ставки на уровне 7,5%.

Позиция членов, которые предлагают повысить ставку до 8%

17 июня 2021 года НБУ решил оставить учетную ставку на уровне 7,5% и сообщил, что начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, который усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.

Один из участников дискуссии заметил, что монетарная политика НБУ до сих пор остается стимулирующей, в частности ключевая ставка есть значительно ниже своего нейтрального уровня.

В то же время экономика уже восстанавливается и есть потребность в сдерживании инфляции. Это указывает на необходимость соответствующей и последовательной реакции Национального банка в сторону нормализации монетарной политики,

– говорится в отчете НБУ.

Некоторые члены КМП согласились, что в условиях существенного усиления инфляционного давления и длительной неопределенности в переговорах с МВФ повышение учетной ставки является логичным и последовательным шагом. Зато приток портфельных инвестиций нерезидентов, способствует укреплению гривны, может быть краткосрочным.

Будет ли НБУ еще пересматривать учетную ставку

В преддверии принятия решения НБУ, по поводу поднятия учетной ставки, в июне, эксперты опрошенные изданием Интерфакс-Украина , прогнозировали ее повышение до 8%, а некоторые банкиры не исключали и более агрессивное повышение до 8,5%.

Согласно с графиком НБУ, учетная ставка будет пересмотрена регулятором 22 июля 2021 года. Также заметьте, что в текущем году ее поднимали уже дважды. Сначала 5 апреля с 6% до 6,5%, а затем 15 апреля до 7,5%.

Уровень инфляции в Украине

Отметьте, что в Украине ускорилась инфляция в мае до 9,5% в годовом измерении, а цены выросли на 1,3% в месячном измерении. Однако регулятор считает, что она замедляться уже в IV квартале 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

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