НБУ предлагает запретить коллекторам звонить военным и их родным

В НБУ считают, что банки, коллекторские компании и другие финансовые учреждения не должны требовать возврата просроченной задолженности у украинских защитников и защитниц.

Соответствующее предложение Нацбанк направил Комитету по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

Пулы для майнинга ликвидности дают до 30% годовых: как это работает

Что предлагает НБУ

Нацбанк предлагает запретить осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности военнослужащих:

военнослужащих ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов, проходящих военную службу;

военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью из-за прохождения военной службы или после;

военнообязанных и резервистов, призванных на учебное и специальное собрание;

членов добровольческих формирований территориальных общин.

Кирилл Шевченко Глава Национального банка Украины Благодаря невероятной силе и мужеству наших защитников и защитниц Украина дает достойный отпор врагу. В их поддержку мы предложили внесение изменений в законодательство. Ими предусмотрен запрет принимать меры по возврату просроченной задолженности по воинам и их семьям в период действия в Украине военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения. Надеемся на поддержку парламентариев.

Финучреждения не смогут требовать погашения задолженности в течение всего военного положения и еще 6 месяцев после его завершения . То есть для них будет запрещено прямое взаимодействие с должниками: телефонные звонки, личные встречи, текстовые сообщения. Важно, что это распространяется не только на военнослужащих, но и членов их семей.

Важно – власти хотят построить жилье к отопительному сезону: смотрите видео