Пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что правление структуры решило повысить учетную ставку на более чем 6% годовых. Такое решение НБУ обосновал, как действие для постепенного возвращения инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики.

Повышение учетной ставки

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% в связи с ростом инфляции. На портале НБУ сообщил, что решение поднять учетную ставку было принято из-за существенного усиления фундаментального инфляционного давления, отметив при этом, что руководством был принят во внимание баланс рисков.

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Что такое учетная ставка Учетная ставка, Учетная ставка, як отмечает сам НБУ – это один из монетарных инструментов, с помощью которого Нацбанк устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных средств и размещенных денежных средств на соответствующий период.

Что повлияло на повышение учетной ставки

В общем НБУ выделил два фактора через которые было принято решение повысить учетную ставку: инфляция и ряд осложнений, что связанные с пандемией COVID-19 и прямо или косвенно влияют на экономику страны.

Инфляция

В январе – феврале текущего года рост потребительских цен составил выше прогнозируемого расчета. НБУ ожидало инфляцию в 2021 году на уровне около 5%, а она достигла отметки в 6,1% еще в начале года.

В январе на ускорение роста инфляции влияли:

цены на продукты питания,

цена на топливо.

НБУ объяснил, что украинцы могли наблюдать такую ситуацию через хуже, чем обычно урожаи и стремительного роста цен на мировых товарных рынках на фоне динамичного восстановления глобальной экономики.

Инфляционное давление со стороны стран – торговых партнеров в дальнейшем усиливался. Устойчивым остается внутренний потребительский спрос,

– НБУ.

Прогнозы роста инфляции в 2021 году

НБУ прогнозирует, что наибольший скачок инфляции украинцам следует ожидать в середине текущего 2021 года. Однако, Нацбанк уверяет, что дальше последует ниспадающая тенденция и инфляция вернется в свой целевой диапазон в первом полугодии 2022 года.

По мнению руководства структуры на падение уровня инфляции повлияют следующие факторы:

поступления на рынки нового урожая,

исчерпания эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров,

повышение учетной ставки.

Прогнозируемо, по состоянию на первое полугодие 2022 года, уровень инфляции закрепится в целевом диапазоне 5% ± 1 процентный пунктир.

Транш МВФ

Пресс-служба также сообщила, что НБУ хочет сотрудничать с МВФ и ожидает дальнейший прогресс в переговорах относительно очередных траншей. Более того, Правление Нацбанка уверено, что благодаря сотрудничеству с МВФ Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне около 30 миллиардов долларов.

Сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами важно для финансирования бюджетных нужд и предоставления экономике дополнительных стимулов для роста,

– говорится в сообщении.

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Пандемия COVID-19

НБУ отметил, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности, по-прежнему остается усиление карантинных ограничений для противодействия распространению пандемии COVID-19. Напомним, что в Украине растет уровень заболеваемости в некоторых регионах, что в общем влияет на снижение таких факторов, как:

уровень деловой активности,

инвестиционный и потребительский спрос.

В свою очередь, упомянутые факторы имеют сдерживающее влияние на инфляцию. Также, стоит добавить, что в общем, пандемия COVID-19 влияет не только на уровень инфляции и экономку в Украине, но и во всем мире.

НБУ выделил такие основные риски, как:

волатильность на мировых рынках капитала;

более резкое ухудшение условий торговли;

эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах.

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