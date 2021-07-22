Учетная ставка

Кирилл Шевченко, во время пресс-брифинга 22 июля, рассказал, что регулятор поднимает учетную статную на 0,5% до 8%, через инфляционное давление, чтобы вернуть ее к целевому диапазону в 5%. Таким образом НБУ продлил цикл поднятия учетной ставки, который начал в марте.

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В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий,

– отметил Шевченко.

Обратите внимание , что в основном большинство опрошенных банкиров изданием Интерфакс-Украина прогнозировали сохранение ставки на уровне 7,5%. Однако, некоторые все же считали, что регулятор может ее поднять до существенно более высокого уровня в 8% и даже 9%. Издание finance.ua тоже ждало более агрессивного поднятия до 8% – 8,5%.

Уровень инфляции

В июне инфляция в Украине осталась на майском уровне и составила 9,5% в годовом измерении. Что касается цен, то они выросли на 6,4% с начала 2021 года, согласно аналитике Госстата.

Регулятор предупредил, что инфляция в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021, прогнозируемо в уже в IV квартале 2021 года, и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

Новый прогноз роста инфляции

Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса НБУ ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6%.

После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители, уверены в Нацбанке.

Учетная ставка: краткий ход событий

5 марта регулятор поднял учетную ставку с 6% до 6,5%, что было впервые с апреля 2019 года.

15 апреля НБУ снова поднял учетную ставку, теперь до 7,5% , чтобы сдержать инфляцию в Украине и вернуть ее к целевому диапазону в 5% в первом полугодии 2022 года. Тогда регулятор предусматривал, что этого будет достаточно и он оставит ее на этом же уровне до конца 2021 года.

17 июня глава НБУ объявил, что сохраняет учетную ставку на уровне 7,5% , а также, что начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.

29 июня во время заседания Комитета по монетарной политики НБУ, трое из десяти членов предложили повысить учетную ставку до 8% , апеллируя к существенному усилению инфляционного давления, длительной неопределенности в переговорах с МВФ. По их мнению, такой шаг был бы логичным и последовательным.

Что такое учетная ставка Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.