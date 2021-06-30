Из Нацбанка полным составом уволилось руководство одного из департаментов
Источник:фейсбук Александра Бевза
Из Нацбанка уволилась команда руководителей департамента лицензирования полным составом. Заявления об увольнении подали руководству НБУ сразу 9 работников.
Информацию об увольнении обнародовал директор департамента Александр Бевз. Он также отметил, что делится новостью 30 июня для "избежания манипуляций".
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С НБУ уволилось руководство департамента лицензирования
Заявления на увольнение подали:
- директор департамента Александр Бевз;
- заместитель директора Екатерина Жебанова;
- начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко;
- начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль;
- начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы;
- заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженко.
Александр Бевз написал, что "мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать".
Однако, продолжение нашей работы в Нацбанке пока невозможно,
– заявил Бевз.
Он добавил, что "централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений" – недопустимы в работе НБУ.
Критические вопросы в работе НБУ
Сотрудники НБУ заявили, что для них "сверхкритичными" являются:
- прозрачное принятие и своевременное оформление решений;
- Независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, надзорных комитетов;
- невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри;
- своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений;
- автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.
Мы считаем, что на сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора,
– рассказал Александр Бевз.
Сотрудники объяснили, что их полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ:
- доступ на рынок новых компаний,
- согласование руководителей банков,
- разрешения на покупку банков и финансовых компаний,
- а также слияния и поглощения,
- оценка корпоративного управления и структур собственности и многое другое.
Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет,
– заявили сотрудники.
Что этому предшествовало
- 23 июня Совет Нацбанка согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя председателя.
- В феврале 2021 года об увольнении из НБУ заявил сотрудник Александр Сухомлин.
- В октябре 2020 году Совет НБУ объявил выговор и недоверие первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу. Перед тем они работали в команде экс-главы регулятора Якова Смолия. Впоследствии суд отменил решение Рады.
- В июле 2020 году НБУ возглавил Кирилл Шевченко. Подробнее о нем читайте по ссылке.