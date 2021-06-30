Из Нацбанка полным составом уволилось руководство одного из департаментов

Из Нацбанка уволилась команда руководителей департамента лицензирования полным составом. Заявления об увольнении подали руководству НБУ сразу 9 работников.

Информацию об увольнении обнародовал директор департамента Александр Бевз. Он также отметил, что делится новостью 30 июня для "избежания манипуляций".

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С НБУ уволилось руководство департамента лицензирования

Заявления на увольнение подали:

директор департамента Александр Бевз;

заместитель директора Екатерина Жебанова;

начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко;

начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль;

начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы;

заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженко.

Александр Бевз написал, что "мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать".

Однако, продолжение нашей работы в Нацбанке пока невозможно,

– заявил Бевз.

Он добавил, что "централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений" – недопустимы в работе НБУ.

Критические вопросы в работе НБУ

Сотрудники НБУ заявили, что для них "сверхкритичными" являются:

прозрачное принятие и своевременное оформление решений;

Независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, надзорных комитетов;

невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри;

своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений;

автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

Мы считаем, что на сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора,

– рассказал Александр Бевз.

Сотрудники объяснили, что их полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ:

доступ на рынок новых компаний,

согласование руководителей банков,

разрешения на покупку банков и финансовых компаний,

а также слияния и поглощения,

оценка корпоративного управления и структур собственности и многое другое.

Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет,

– заявили сотрудники.

Что этому предшествовало