Відповідне рішення про затвердження Національний Банк України ухвалив на основі співбесіди 25 травня. Про це повідомила пресслужба банку на своєму сайті.

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Що відомо про Петра Мельника

Петро Мельник працює у банківській сфері понад 15 років – із 2005 року. Зокрема, більше 5 років керував управлінням розвитку в акціонерному товаристві "Банк Січ". Опісля став головою правління цього банку. З 2019 року очолював КБ "Альпарі Банк".

На новій посаді Петро Мельник продовжить імплементувати у банку стратегії транзакційного бізнесу і новели законодавства у галузі українського е-commerce.

Дуже радий приєднатися до команди професіоналів IBOX Bank, яким за півтора року вдалося радикально змінити сприйняття банку на вітчизняному ринку. Нас чекає велика робота з масштабування, розвитку екосистеми найбільш популярних послуг для партнерів, а також виконання планів по капіталізації та інших цілей, передбачених стратегією банку,

– заявив Петро Мельник.

Він висловив упевненість, що досвід і експертиза допоможуть досягти поставлених завдань.

Згідно зі звітом IBOX Bank за перший квартал 2021 року банк збільшив обсяг чистих активів до 2,35 мільярдів гривень. Обсяг коштів юридичних осіб зріс на 30,8%, а балансовий капітал – на 49%. Також минулого тижня банк запустив платежі з Google Pay для власників карток Visa.