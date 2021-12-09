НБУ поднял учетную ставку до 9%: какая ситуация с инфляцией
Источник:24 канал
Национальный банк 9 декабря решил поднять учетную ставку до 9% годовых. Об этом на пресс-брифинге по вопросам монетарной политики сообщил регулятор.
Уровень учетной ставки
О решении поднять учетную ставку рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Заметим, что последний пересмотр ее уровня в этом году и следующий состоится в конце января 2022 года.
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Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%,
– рассказал Николайчук.
Циклы поднятия учетной ставки в 2021 году
- 21 января НБУ сохранил ставку на уровне 6%.
- 4 марта – повысил на 0,5 процентных пунктиров до 6,5%. Заметьте, что это было первое повышение с апреля 2019 года.
- 15 апреля – поднял до 7,5%. Тогда регулятор предусматривал, что этого будет достаточно и он оставит ее на этом же уровне до конца 2021 года.
- 22 июля – до 8% через инфляционное давление.
- 9 сентября – до 8,5%.
- 9 декабря – до 9%.
Какая ситуация с инфляцией в Украине
- В сентябре инфляция в Украине ускорилась до 11% годовых, однако в октябре инфляция замедлилась до 10,9% в годовом исчислении.
- С начала года потребительская инфляция выросла на 8,5% годовых.
- В НБУ прогнозируют, что инфляция замедлится до 9,6% в декабре 2021 года и вернется в среднесрочную цель в 5% в конце 2022 года, подробнее об этом – читайте здесь.
Когда инфляция замедлится
В НБУ отметили, что инфляция продолжит постепенно снижаться в конце этого года и на протяжении всего 2022 года. Это будет происходить благодаря высоким урожаям и коррекции мировых цен в следующем году. Весной также ожидается понижение цен на газ в Европе после завершения отопительного сезона.Справка: инфляция – это продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.