НБУ поднял учетную ставку до 9%: какая ситуация с инфляцией

Национальный банк 9 декабря решил поднять учетную ставку до 9% годовых. Об этом на пресс-брифинге по вопросам монетарной политики сообщил регулятор.

Уровень учетной ставки

О решении поднять учетную ставку рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Заметим, что последний пересмотр ее уровня в этом году и следующий состоится в конце января 2022 года.

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Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%,

– рассказал Николайчук.

Циклы поднятия учетной ставки в 2021 году

21 января НБУ сохранил ставку на уровне 6%.

4 марта – повысил на 0,5 процентных пунктиров до 6,5%. Заметьте, что это было первое повышение с апреля 2019 года.

15 апреля – поднял до 7,5%. Тогда регулятор предусматривал, что этого будет достаточно и он оставит ее на этом же уровне до конца 2021 года.

22 июля – до 8% через инфляционное давление.

9 сентября – до 8,5%.

9 декабря – до 9%.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Какая ситуация с инфляцией в Украине

В сентябре инфляция в Украине ускорилась до 11% годовых, однако в октябре инфляция замедлилась до 10,9% в годовом исчислении.

С начала года потребительская инфляция выросла на 8,5% годовых.

В НБУ прогнозируют, что инфляция замедлится до 9,6% в декабре 2021 года и вернется в среднесрочную цель в 5% в конце 2022 года, подробнее об этом – читайте здесь.

Когда инфляция замедлится

Эксперты, которых накануне опросила Экономика 24, прогнозировали поднятие учетной ставки до 9% годовых, учитывая инфляционное давление и медленное восстановление экономики.

В НБУ отметили, что инфляция продолжит постепенно снижаться в конце этого года и на протяжении всего 2022 года. Это будет происходить благодаря высоким урожаям и коррекции мировых цен в следующем году. Весной также ожидается понижение цен на газ в Европе после завершения отопительного сезона.

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Справка: инфляция – это продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.