Учетная ставка
Во время пресс-брифинга НБУ поднял учетную ставку до 8,5%. Следующий пересмотр ее уровня состоится в двадцатых числах октября текущего года.
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Оправдались ли прогнозы экспертов
Эксперты, которых опросили журналисты Экономики 24 прогнозировали повышение ставки до 8,5%, учитывая высокий темп инфляции в Украине. Однако, несмотря на слабые показатели роста ВВП, эксперты считали, что более агрессивного поднятия в более чем 0,5% не произойдет.
Также после последнего июльского повышения глава Минэкономики рассказал, что в Кабмине хотят начать диалог с НБУ относительно согласования уровня ставки, чтобы она соответствовала целям "Стратегии Украины 2030" по росту ВВП.
Уровень инфляции
- Инфляция в июле – ускорилась до 10,2% в годовом измерении против 9,5% годовых, которые были в июне.
- По итогам 2021 года НБУ ожидает инфляцию на уровне 9,6%.
- Цель НБУ – инфляция на уровне 5 ± 1%.
Циклы поднятия ставки от начала 2021 года
- 21 января НБУ сохранил ставку на уровне 6%.
- 4 марта – повысил на 0,5% до 6,5%. Заметьте, что это было первое повышение с апреля 2019 года.
- 15 апреля – поднял до 7,5%. Тогда регулятор предусматривал, что этого будет достаточно и он оставит ее на этом же уровне до конца 2021 года.
- 17 июня глава НБУ объявил, что сохраняет учетную ставку на уровне 7,5%, а также, что начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, которые усилят эффект предыдущих повышений учетной ставки и будут способствовать замедлению инфляции.
- 22 июля в НБУ подняли ее до 8% через инфляционное давление.