Что предлагали члены правления НБУ
Учитывая сильное инфляционное давление и нагнетание информационной среды вокруг возможной военной агрессии России, члены КМП рассматривали повышение учетной ставки от 1 процентного пункта до повышения сразу на 3 процентных пункта.
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Однако во время заседания утром 20 января членами правления НБУ дополнительно были учтены динамическое изменение стоимости украинских активов и признаки стабилизации на валютном рынке, которые появились во второй половине дня 19 января и утром 20 января.
Именно поэтому в НБУ решили, что при таких условиях усилился риск, что неожиданно жесткая реакция со стороны регулятора может быть неверно воспринята участниками рынка и повлечет за собой нежелательную их реакцию.
Учитывая указанные факторы, отдельные члены правления изменили свою позицию по сравнению с той, за которую высказывались на заседании КМП. Это и отразилось на финальном решении касательно размера ставки,
– сообщили в НБУ.
Что означает изменение учетной ставки
Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.
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Сильное инфляционное давление
В ходе дискуссии членов КМП было отмечено, что после прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, но медленнее, чем ожидалось. Так к концу года она не вернулась к однознаковому уровню и составляла 10% годовых.
Фундаментальное инфляционное давление в Украине подпитывалось значительными темпами роста реальных зарплат сверх прогноза НБУ, в том числе из-за существенного усиления диспропорций на рынке труда и миграционных процессов.
В начале 2022 года девальвационное давление стремительно усилилось. Высокие бюджетные расходы, осуществленные в конце декабря и нагнетание информационной среды на фоне геополитического напряжения, привели к значительному росту спроса на валюту. В результате гривна под давлением психологических и ситуативных факторов заметно ослабла,
– говорится в сообщении НБУ.
Существенный рост премии за риск Украины отразился также в активной распродаже суверенных еврооблигаций и падении их котировок. Неопределенность со сроками военной деэскалации создает дополнительное ценовое давление через канал ожиданий и курсовой канал, добавили в НБУ.
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