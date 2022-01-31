Что предлагали члены правления НБУ

Учитывая сильное инфляционное давление и нагнетание информационной среды вокруг возможной военной агрессии России, члены КМП рассматривали повышение учетной ставки от 1 процентного пункта до повышения сразу на 3 процентных пункта.

Напомним НБУ резко поднял учетную ставку до 10%: что происходит с инфляцией

Почему решили подняли учетную ставку только до 10%

Однако во время заседания утром 20 января членами правления НБУ дополнительно были учтены динамическое изменение стоимости украинских активов и признаки стабилизации на валютном рынке, которые появились во второй половине дня 19 января и утром 20 января.

Именно поэтому в НБУ решили, что при таких условиях усилился риск, что неожиданно жесткая реакция со стороны регулятора может быть неверно воспринята участниками рынка и повлечет за собой нежелательную их реакцию.

Учитывая указанные факторы, отдельные члены правления изменили свою позицию по сравнению с той, за которую высказывались на заседании КМП. Это и отразилось на финальном решении касательно размера ставки,

– сообщили в НБУ. Что означает изменение учетной ставки

Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте. Интересно , что эксперты, которых накануне опросила Экономика 24, прогнозировали повышение ставки в пределах 9,5 – 10%. Больше об этом Российская агрессия и высокая инфляция: почему эксперты прогнозируют повышение учетной ставки Сильное инфляционное давление В ходе дискуссии членов КМП было отмечено, что после прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, но медленнее, чем ожидалось. Так к концу года она не вернулась к однознаковому уровню и составляла 10% годовых. Напомним , ранее регулятор прогнозировал, что инфляция вернется к целевых 5±1% в конце 2022 года, однако ухудшил прогноз. Ожидается, что по результатам этого года она составит 7,5% годовых, а в целевом диапазоне она окажется только в 2023 году. Фундаментальное инфляционное давление в Украине подпитывалось значительными темпами роста реальных зарплат сверх прогноза НБУ, в том числе из-за существенного усиления диспропорций на рынке труда и миграционных процессов. В начале 2022 года девальвационное давление стремительно усилилось. Высокие бюджетные расходы, осуществленные в конце декабря и нагнетание информационной среды на фоне геополитического напряжения, привели к значительному росту спроса на валюту. В результате гривна под давлением психологических и ситуативных факторов заметно ослабла,

– говорится в сообщении НБУ. Существенный рост премии за риск Украины отразился также в активной распродаже суверенных еврооблигаций и падении их котировок. Неопределенность со сроками военной деэскалации создает дополнительное ценовое давление через канал ожиданий и курсовой канал, добавили в НБУ.