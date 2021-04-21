НБУ перечислит в госбюджет-2021 меньше, чем предполагалось
НБУ сообщил, что перечислит более 24 миллиарда гривен прибыли в госбюджет в текущем году. Однако, это на 8,6 миллиарда гривен меньше, чем установлено законом о госбюджете-2021.
Источник:Национальный банк Украины
Деньги от НБУ в госбюджет
В пресс-релизе НБУ отметил, что в 2021 году учреждение перечислит в госбюджет 24,43 миллиарда гривен своей прибыли. Это на 2 миллиарда гривен больше, чем НБУ ожидал, когда предоставлял в прошлом году прогнозируемую сумму для закладки в бюджет 2021 года.
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Прибыль НБУ за 2020 год
Прибыль по итогам 2020 года
По итогам 2020 года прибыль к распределению НБУ составляет 40,7 миллиарда гривен. Эта сумма обычно в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" частично направляться в государственный бюджет Украины, а частично – в общие резервы НБУ.
Прогнозируемая прибыль в 2020 году
Нацбанк отметил, что прогнозируемая ранее прибыль учреждения к перечислению в госбюджет-2021 составила 22,63 миллиарда гривен.
Пополнение резервов НБУ
16,3 миллиарда гривен направится на увеличение общих резервов НБУ, которые в соответствии с требованиями закона Украины "О Национальном банке Украины" должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Нацбанка.
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