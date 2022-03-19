Следовательно, на спецсчете остался 71 миллион гривен, сообщили в Нацбанке.

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На какие нужды НБУ перечислил деньги

Минобороны – 8,68 миллиарда гривен;

Национальной полиции Украины – 1,65 миллиарда гривен;

Государственной пограничной службе – 980,2 миллиона гривен;

Национальной гвардии Украины – 950 миллионов гривен.

Всего с момента открытия счета перечислили 12,3 миллиарда гривен. Из них около трети (3,6 миллиарда гривен) поступили из-за границы. В частности, от США, Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Франции, Канады, Австралии и многих стран мира.

Напомним, что перевести деньги на специальный счет Нацбанка для помощи армии можно по ссылке.

В Нацбанке напоминают, что украинцы и иностранцы могут также перевести деньги на гуманитарные нужды. Сделать это можно по ссылке. Таким образом, собрали уже 290 миллионов гривен.

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