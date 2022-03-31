Деньги на поддержку армии

По состоянию на 31 марта регулятор перечислил 13,7 миллиарда гривен на нужды армии.

Сейчас на счету осталось более 536 миллионов гривен.

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Из 13,7 миллиарда гривен НБУ перечислил:

10,11 миллиарда гривен – Минобороны.

1,650 миллиарда гривен – Нацполиции.

980,2 миллиона гривен – Госпогранслужбе.

950 миллионов гривен – Нацгвардии.

На специальный счет, который открыл Нацбанк с 24 февраля по 31 марта в целом поступило более 14,2 миллиарда гривен, из которых 4,6 миллиарда в иностранной валюте.

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и многих других стран мира),

– говорится в сообщении НБУ.

Как перевести средства на спецсчет НБУ

Перевести деньги на специальный счет Нацбанка для помощи армии можно по ссылке.

Также можно переводить деньги на гуманитарные нужды. Сделать это можно по ссылке.

Относительно счета для гуманитарных нужд, который НБУ открыл для Министерства социальной политики, на нем осталось более 302 миллиона гривен. Из них более половины поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Счет для гуманитарных нужд

На счету НБУ для гуманитарных целей осталось около 330 миллионов гривен. Из них более половины поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Министерство социальной политики Украины уже перечислило с него более 25 миллионов гривен с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от российской агрессии, отметил регулятор.

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