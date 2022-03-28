НБУ перечислил со спецсчета на нужды военных почти 13 миллиардов гривен

Национальный банк перечислил на нужды военных 12,9 миллиарда гривен. Деньги поступали на спецсчет как в гривнах, так и в валюте из-за рубежа.

Деньги на поддержку ВСУ

На специальном счете Нацбанка для нужд армии на 28 марта осталось 102 миллионов гривен против 21 миллионов гривен на 25 марта.

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НБУ уже перечислил на нужды военных более 12,9 миллиарда гривен

950 миллионов гривен – Нацгвардии.

1,65 миллиарда гривен – Нацполиции.

9,37 миллиарда гривен – Минобороны.

980,2 миллиона гривен – Пограничная служба.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13,1 миллиарда гривен в эквиваленте. В частности, около 3,8 миллиарда гривен в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (из США, Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Франции, Канады, Австралии и других стран мира).

Как перевести средства на спецсчет НБУ

Перевести деньги на специальный счет Нацбанка для помощи армии можно по ссылке.

Также можно переводить деньги на гуманитарные нужды. Сделать это можно по ссылке.

По счету для гуманитарных нужд, который НБУ открыл для Министерства социальной политики, на нем осталось более 302 млн грн. Из них более половины поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

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На счету НБУ для гуманитарных целей осталось более 302 миллионов гривен. Из них более половины поступило из-за рубежа в иностранной валюте.