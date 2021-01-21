НБУ ожидает сохранения международных резервов на уровне примерно 30 миллиардов долларов
Национальный банк ожидает сохранения международных резервов Украины на уровне примерно 30 миллиардов долларов. Этого надеются достичь несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга.
Что в НБУ говорят о международных резервах
О прогнозе относительно уровня сохранения международных резервов Украины рассказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
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Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне примерно 30 миллиардов долларов, несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга,
– отметил Шевченко.
По его словам, НБУ ожидает поступления финансирования от Международного валютного фонда в рамках текущей программы stand - by. Кроме того, рассчитывают и на официальное финансирование от Евросоюза, Всемирного банка и других международных партнеров.
Шевченко добавил, что указанное финансирование обеспечит покрытие значительной части бюджетных потребностей в 2021 году.
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