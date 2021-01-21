Национальный банк ожидает сохранения международных резервов Украины на уровне примерно 30 миллиардов долларов. Этого надеются достичь несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга.

Что в НБУ говорят о международных резервах

О прогнозе относительно уровня сохранения международных резервов Украины рассказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Читайте также Нацбанк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by

Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне примерно 30 миллиардов долларов, несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга,

– отметил Шевченко.

По его словам, НБУ ожидает поступления финансирования от Международного валютного фонда в рамках текущей программы stand - by. Кроме того, рассчитывают и на официальное финансирование от Евросоюза, Всемирного банка и других международных партнеров.

Шевченко добавил, что указанное финансирование обеспечит покрытие значительной части бюджетных потребностей в 2021 году.

Справка. Международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15%. По состоянию на 1 января 2021 года они составляли 29,1 миллиарда долларов.