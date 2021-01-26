Крупный шрифт и детальное описание услуги: новые требования НБУ к договорам банков
Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам. Они касаются соглашений о потребительском кредите, депозите, а также открытии и ведении текущего счета.
Источник: НБУ
Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги.
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Каковы новые требования Нацбанка
- В договоре депозита нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия депозита.
- В договоре потребительского кредита должен быть перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное. Кроме того, текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.
- Банкам запрещают включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд.
- Без информирования потребителя банки не смогут изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги.
Главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствия невыполнения обязательств,
– заявляют в НБУ.
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Это будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуги и его умеренному решению о заключении договора. Требования касаются договоров, которые непосредственно подписывает потребитель.
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