Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам. Они касаются соглашений о потребительском кредите, депозите, а также открытии и ведении текущего счета.

Источник: НБУ

Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги.

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Каковы новые требования Нацбанка

В договоре депозита нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия депозита.

нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия депозита. В договоре потребительского кредита должен быть перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное. Кроме того, текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

должен быть перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное. Кроме того, текст договора должен быть изложен Банкам запрещают включать в договоры недобросовестные нормы , которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд.

, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Без информирования потребителя банки не смогут изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги.

Главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствия невыполнения обязательств,

– заявляют в НБУ.

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Это будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуги и его умеренному решению о заключении договора. Требования касаются договоров, которые непосредственно подписывает потребитель.

Важно! Банки имеют 3 месяца (до 27 апреля 2021 года) для приведения своей работы в соответствие и раскрытия полной информации в договорах.