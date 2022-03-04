НБУ обязал банки работать без выходных

В понедельник и вторник, 7 и 8 марта, украинские банки будут работать, несмотря на то, что это государственные выходные. Такое решение приняли в Нацбанке из-за военного положения.

Банки должны обеспечить надлежащую и бесперебойную работу своих филиалов и отделений. Если это не угрожает жизни и здоровью населения.

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В условиях военного положения банки должны выполнять свой гражданский долг и работать без выходных, предоставляя нужные украинцам банковские услуги,

– подчеркнул глава Национального банка Кирилл Шевченко.

В НБУ также напомнили, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает без перебоев 23 часа в сутки семь дней в неделю.

Обратите внимание, что НБУ разрешил украинцам выезжать за границу с суммами более 10 тысяч евро. Ранее нужно было предоставлять документы банков о снятии наличных со счетов при пересечении границы. Теперь нужна только декларация.

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