Нацбанк не ожидает резкого роста кредитования на покупку земли

Екатерина Рожкова заявила, что после старта в Украине рынка земли, кредитование не возрастет. Все потому, что новое законодательство касается только физических лиц.

Кредитование под залог земли выгодно для банков

Из-за ограничений по объемам земли, которое может приобрести одно лицо, в Национальном банке не считают, что украинцы начнут больше брать кредиты. Об этом на брифинге заявила первый заместитель главы НБУ.

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Она отметила, что для банков кредитование под залог земли – твердое и менее рискованное, чем кредитование под товары.

Поэтому эти кредиты будут привлекательны для банков, банки готовы работать с такими кредитами. У нас каких-то дополнительных требований к оценке качества заемщиков, к оценке кредитных рисков не будет,

– пояснила Рожкова.

Она добавила, что банки будут оценивать заемщикам рыночную стоимость залога.

По словам Рожковой, всем игрокам рынка – и тем, кто будет продавать, и кто будет покупать – потребуется время, чтобы определиться с рыночной ценой.

"Интерес банков есть, они готовы. В начале мы не ожидаем, что это быстро приведет к росту доли кредитов под землю в кредитных портфелях банков", – отметила заместитель главы НБУ.



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