В конце 2020 года в Украине упала процентная ставка по сравнению с 2019 годом. В то же время в 2020-м вырос средний размер кредита на покупку жилья.

В НБУ отметили, что результаты опросов показали преимущество вторичного рынка по количеству и по объему кредитования.

Важно Ипотека или аренда: что выгоднее в Украине в 2021

Как менялась процентная ставка

В декабре 2019 года ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном рынке.

ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном рынке. В декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, а на первичном – 16,9%.

Обратите внимание! Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Также в 2020 году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2019 году он составлял около 516 тысяч гривен, то в 2020 году – 663 тысячи гривен. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2020 году составил 682 тысячи гривен, вторичной – 660 тысяч гривен.



Объемы ипотечного кредитования / Фото НБУ

Актуально Когда украинцы смогут получить ипотеку под 7%: что обещает Зеленский

Добавим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых. По таким ставкам жилищный кредит можно будет взять во второй половине 2021 года.