В феврале 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5%. В Национальном банке это прежде всего связывают с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов и топлива.

В то же время рост инфляции сдерживал введение предельной цены на природный газ.

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Продовольственные товары

В феврале увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары – до 7,2%.

Важным фактором ускорения роста цен по соответствующей группе товаров стали урожаи 2020 года в Украине и в мире. В частности, продолжило стремительно дорожать подсолнечное масло, а также продукты его переработки.

Непродовольственные товары

Темпы подорожания непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего месяца – 2,6%.

С одной стороны, замедлилось повышение цен на фармацевтическую продукцию, автомобили, а также углубилось падение цен на товары для личного ухода, средства для чистки и игрушки.

на фармацевтическую продукцию, автомобили, а также углубилось падение цен на товары для личного ухода, средства для чистки и игрушки. С другой стороны, ускорился рост стоимости бытовой техники, мебели, ювелирных изделий и уменьшилось падение цен на домашний текстиль и электронику. Кроме того, замедлилось снижение цен на одежду и обувь.

Сфера услуг

Темпы роста стоимости услуг незначительно ускорились до 6,9%.

Усиление потребительского спроса и увеличение производственных затрат ускорили подорожание услуг заведений общественного питания, туристических, финансовых и медицинских услуг, а также аренды жилья и водительских курсов.

В то же время замедлилось подорожание кабельного телевидения и интернета.

Сырые продукты

Рост цен на сырые продукты ускорился до 9,7%.

Вследствие сокращения производства и увеличения стоимости кормов значительно подорожало мясо , а также молоко и яйца .

, а также . Из-за высоких мировых цен и более худших урожаев сахарной свеклы и пшеницы ощутимее подорожали сахар и мука .

. Из-за сокращения запасов быстрее дорожали яблоки , а цены на бананы возобновили рост вслед за ростом импортных цен из-за неурожая в основных странах-производителях.

, а цены на бананы возобновили рост вслед за ростом импортных цен из-за неурожая в основных странах-производителях. Кроме того, замедлилось удешевление овощей борщевого набора из-за уменьшения их запасов, говорится в обзоре.

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Административно регулируемые цены

Рост административно регулируемых цен ускорился до 12,1%.

Цены на алкоголь продолжили расти, в частности из-за повышения минимальных цен на игристые вина в январе.

продолжили расти, в частности из-за повышения минимальных цен на игристые вина в январе. Несмотря на дальнейшее снижение тарифов газоснабжающими компаниями, темпы роста стоимости природного газа увеличились благодаря эффекту низкой базы сравнения. Подорожание газа в предыдущие периоды повлияло на стоимость горячей воды и отопления.

увеличились благодаря эффекту низкой базы сравнения. Подорожание газа в предыдущие периоды повлияло на стоимость горячей воды и отопления. Рост цен на топливо возобновился из-за повышения мировых цен на нефть и сохранения высокого спроса со стороны населения.

Обратите внимание! Потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении, то есть к февралю 2020 года, инфляция ускорилась до 7,5%.