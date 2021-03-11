НБУ назвал причины инфляции в Украине
В феврале 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5%. В Национальном банке это прежде всего связывают с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов и топлива.
Источник:НБУ
В то же время рост инфляции сдерживал введение предельной цены на природный газ.
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Продовольственные товары
В феврале увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары – до 7,2%.
Важным фактором ускорения роста цен по соответствующей группе товаров стали урожаи 2020 года в Украине и в мире. В частности, продолжило стремительно дорожать подсолнечное масло, а также продукты его переработки.
Непродовольственные товары
Темпы подорожания непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего месяца – 2,6%.
- С одной стороны, замедлилось повышение цен на фармацевтическую продукцию, автомобили, а также углубилось падение цен на товары для личного ухода, средства для чистки и игрушки.
- С другой стороны, ускорился рост стоимости бытовой техники, мебели, ювелирных изделий и уменьшилось падение цен на домашний текстиль и электронику. Кроме того, замедлилось снижение цен на одежду и обувь.
Сфера услуг
Темпы роста стоимости услуг незначительно ускорились до 6,9%.
Усиление потребительского спроса и увеличение производственных затрат ускорили подорожание услуг заведений общественного питания, туристических, финансовых и медицинских услуг, а также аренды жилья и водительских курсов.
В то же время замедлилось подорожание кабельного телевидения и интернета.
Сырые продукты
Рост цен на сырые продукты ускорился до 9,7%.
- Вследствие сокращения производства и увеличения стоимости кормов значительно подорожало мясо, а также молоко и яйца.
- Из-за высоких мировых цен и более худших урожаев сахарной свеклы и пшеницы ощутимее подорожали сахар и мука.
- Из-за сокращения запасов быстрее дорожали яблоки, а цены на бананы возобновили рост вслед за ростом импортных цен из-за неурожая в основных странах-производителях.
- Кроме того, замедлилось удешевление овощей борщевого набора из-за уменьшения их запасов, говорится в обзоре.
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Административно регулируемые цены
Рост административно регулируемых цен ускорился до 12,1%.
- Цены на алкоголь продолжили расти, в частности из-за повышения минимальных цен на игристые вина в январе.
- Несмотря на дальнейшее снижение тарифов газоснабжающими компаниями, темпы роста стоимости природного газа увеличились благодаря эффекту низкой базы сравнения. Подорожание газа в предыдущие периоды повлияло на стоимость горячей воды и отопления.
- Рост цен на топливо возобновился из-за повышения мировых цен на нефть и сохранения высокого спроса со стороны населения.
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