НБУ назвал основные риски для экономики Украины

В Нацбанке назвали два ключевых риска для экономики Украины. Речь идет о военном конфликте с Россией, что уже привело к давлению на валютном рынке и ценовому всплеску в мире.

Эскалация Россией военного конфликта

В НБУ пояснили, что существенная неопределенность по поводу эскалации военного конфликта может быть фактором ухудшения ожиданий, в частности инфляционных, и сказываться в отсрочке инвестиционных решений, что будет сдерживать восстановление экономики.

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Замглавы НБУ Николайчук отметил, что усиление геополитических рисков, связанных военной агрессией со стороны России, является главным инфляционным фактором.

Именно из-за этого фактора мы видели снижение цен на украинские активы, мы видели дополнительное давление на валютном рынке. Конечно, это не способствовало снижению инфляции,

– рассказал он.

Российские войска у границы Украины

В октябре американские издания предостерегли, что Россия наращивает военные мощности возле украинской границы и предоставили фотоподтверждение.

В ноябре в украинском Минобороны заявили, что угроза российского вторжения в Украину является вполне реальной и заверили, что готовы к любому сценарию.

В случае прямой угрозы НАТО поддержит Украину. При этом принцип коллективной обороны Альянса не будет действовать. В Евросоюзе также пояснили, что не смогут помочь войском.

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Мировой рост цен

Вторым риском для экономики Украины является сохранение высоких цен на газ в мире на более длительный период, чем ожидалось ранее. Также актуальным остается риск дальнейшего подорожания продовольствия в мире.

Мировые цены на газ и продовольствие превышают ожидаемые нами уровни и, вероятно, будут оставаться более высокими в ближайшие месяцы,

– подчеркнул Николайчук.

В НБУ отметили, что эти факторы из-за вторичных эффектов могут обусловить охват инфляцией все более широкого спектра товаров и услуг. Более длительная и более высокая инфляция в мире, особенно ее всплеск в странах Центрально-Восточной Европы, также может оказывать давление на внутренние цены в Украине, говорится в сообщении регулятора.

, что в октябре инфляция замедлилась до 10,9% в годовом исчислении. В НБУ отметили, что инфляция продолжит постепенно снижаться в конце этого года и на протяжении всего 2022 года.

Экономические последствия распространения новых вариантов коронавируса создают значительную область неопределенности. Впрочем, более вероятно, что они будут носить стагфляционный характер для глобальной экономики, связанный с логистическими и производственными проблемами, считают в НБУ.

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Справка: стагфляция – термин, используемый для обозначения кризисного состояния экономики, при котором стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией.