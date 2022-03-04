Украина получила помощь от многих стран мира и международных организаций. Это способствует улучшению обороноспособности и поддержки финансового сектора нашей страны.

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Однако необходимо усиливать международное давление в финансовой сфере и задействовать все возможные санкции против России и Белоруссии.

Отключение от этих платформ российских и белорусских банков значительно ограничит их доступ к международному финансовому рынку. Это очень важный этап противодействия военной агрессии на финансовом фронте.

– подчеркнул Глава НБУ Кирилл Шевченко.

Справка: торгово-информационные платформы Bloomberg и Refinitiv являются ключевыми игроками в сфере снабжения данными и информацией на мировом финансовом рынке. Refinitiv входит в состав London Stock Exchange Group.

Напомним, что с 12 марта 7 российских банков будут отключены от глобальной системы SWIFT. Однако в этот список не попал самый крупный российский банк Сбербанк. Украинские дипломаты настаивают на отключении всей России от SWIFT.

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