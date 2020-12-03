НБУ может не реагировать на локдаун учетной ставкой, – член Совета Нацбанка
Национальный банк Украины может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой. Ведь сейчас фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе нет.
О возможных действиях Нацбанка при условии введения в Украине локдауна рассказал в интервью Интерфакс-Украина член Совета НБУ Виктор Козюк.
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Вряд ли НБУ будет без фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе реагировать на локдаун ставкой. Нацбанк отталкивается от мысли о том, что локдаун – шок, который проходит во времени,
- заявил Козюк.
Он также считает, что правительству не стоит переносить внедрение локдауна на 2021 год.
"Я не уверен, что его (локдаун – 24 канал) действительно введут. Видимо, нужны какие-то более гибкие меры и, видимо, эти меры должны иметь какое-то региональное измерение", – пояснил член Совета НБУ. И добавил, что вопрос в том, какой будет глубина стресса.
Что такое учетная ставка и какова она сейчас?
Учетная ставка – это один из монетарных инструментов. Фактически она устанавливает ориентир относительно стоимости денег, сдерживает инфляцию. При высоком уровне инфляции учетную ставку поднимают, то есть стоимость денег повышают. Сейчас учетная ставка составляет 6%.
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