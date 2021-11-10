НБУ максимально оштрафовал коллекторов из-за жалоб потребителей

Национальный банк наложил максимальные штрафы на 2 компании из-за большого количества жалоб по взысканию долгов. Кроме того, оштрафовали и микрофинансовую организацию.

В Нацбанке сообщили, что компании оштрафовали из-за нарушения закона о взаимодействии с потребителями во время взыскания просроченной задолженности.

Читайте также Страшный сон для коллекторов: почему шантаж и блокировка счетов больше не сработают

Коллекторов оштрафовали из-за жалоб потребителей

Микрофинансовая организация "ФК "Новые кредиты" должна уплатить 51 тысячу гривен штрафа за нарушение этического поведения с потребителями.

Максимальные штрафы получили ООО "Кредитпроминвест" и ООО "ФК "Премиум Актив" – по два штрафа в размере 102 тысячи гривен каждый. Решение обусловлено систематичностью и объемом обращений граждан относительно неэтичного поведения при урегулировании просроченной задолженности.

Кроме того, "Кредитпроминвест" стала первой компанией, на которую наложили штраф за невыполнение нового закона об этическом поведении во время взыскания долгов.

Сама компания не зарегистрирована в НБУ как коллектор. На ее сайте также указано, что она не является такой компанией. Однако, согласно данным сайта, фирма занимается факторингом – то есть работает со взысканием просроченной задолженности на основании уступки права требования.

Коллекторские компании в Украине: что известно