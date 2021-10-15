Причиной снижения этого показателя вероятнее всего является сокращенная рабочая неделя. Однако по сравнению с прошлыми аналогичными периодами сумма купленной валюты довольно высокая.
Обратите внимание Пока гривна неуклонно растет: Нацбанк в 15 раз увеличил покупку валюты
Сравнение с показателями прошлого года
За три рабочих дня текущей недели НБУ купил на межбанке 119,6 миллионов долларов. На прошлой неделе эта цифра составляла 228 миллионов и она была рекордной для этого года и выше, чем в предыдущий период в 15 раз.
Всего в этом году НБУ купил 1,904 миллиарда долларов, а продал – 197 миллионов. Однако эти цифры значительно меньше по сравнению с 2020 годом. Тогда Нацбанк купил 4,93 миллиарда долларов и продал 3,89 миллиарда.