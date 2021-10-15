Причиной снижения этого показателя вероятнее всего является сокращенная рабочая неделя. Однако по сравнению с прошлыми аналогичными периодами сумма купленной валюты довольно высокая.

Обратите внимание Пока гривна неуклонно растет: Нацбанк в 15 раз увеличил покупку валюты

Сравнение с показателями прошлого года

За три рабочих дня текущей недели НБУ купил на межбанке 119,6 миллионов долларов. На прошлой неделе эта цифра составляла 228 миллионов и она была рекордной для этого года и выше, чем в предыдущий период в 15 раз.

Всего в этом году НБУ купил 1,904 миллиарда долларов, а продал – 197 миллионов. Однако эти цифры значительно меньше по сравнению с 2020 годом. Тогда Нацбанк купил 4,93 миллиарда долларов и продал 3,89 миллиарда.

Обратите внимание! С 1 августа Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 20 до 5 миллионов долларов для пополнения международных резервов. Новая норма будет действовать до конца 2021 года.