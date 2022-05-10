НБУ изменил валютные ограничения: что следует знать

Национальный банк смягчил некоторые ограничения на валютном рынке, а другие уточнил. Что изменилось, 24 канал расспросил банкира.

Главные изменения на валютном рынке

Нацбанк запретил рассчитываться картами по международному MCC-коду 6211. Это значит, что теперь нельзя рассчитаться за брокерские услуги по покупке ценных бумаг за границей за гривну на карте.

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В то же время НБУ смягчил ограничения для частных клиентов:

теперь снова можно покупать и продавать банковские металлы;

можно перечислять за границу алименты.

Очевидно, этот вопрос стал болезненным для некоторых клиентов и НБУ урегулировал эту проблему. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Изменения на межбанке

Главными изменениями Анна Золотько называет:

запуск торгов с НБУ с расчетом "на следующий день" (на условиях ТОМ – только для обеспечения потребностей обороны);

(на условиях ТОМ – только для обеспечения потребностей обороны); снижение суммы минимального лота купли/продажи с 500 тысяч до 100 тысяч долларов.

Снижение минимальной суммы существенно облегчит работу банкам. Ведь далеко не каждый банк получал клиентские заявки на такую сумму.

Этот шаг очень правильный. И он важен не только для отдельных финучреждений, но и для валютного рынка в целом – крайне важно, чтобы на нем работало как можно больше игроков.

– подчеркивает банкир.

Также НБУ больше не будет выходить на межбанк с продажей и покупкой евро. Теперь интервенции будут осуществлять только с долларом, как это было до войны.

Изменения для инвесторов

Иностранные инвесторы, покупающие военные облигации, получили разрешение на трансграничные переводы. Как объясняет Золотько, это превентивная мера, поскольку первые выплаты по военным облигациям будут с 1 апреля 2023 года. Но решение придаст уверенности иностранным инвесторам уже сейчас, а следовательно и привлечет их большее количество.

Изменения для бизнеса

До сегодняшнего дня бизнес имел возможность перечислить деньги только по точному списку товарных позиций, который установил и уточняет Кабмин. Этот порядок остается неизменным. Но вводится новый механизм специальных разрешений НБУ. Получить их можно будет по обращению Кабмина, СНБО или СБУ.

Какие ограничения действуют на валютном рынке

За границу можно перечислять не больше 100 тысяч гривен в месяц.

Такое же ограничение касается расчета картами в магазинах за границей или снятия наличной валюты в банкоматах.

Украинские банки могут продавать людям наличную валюту, но только в пределах ранее выкупленной у других людей валюты.

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