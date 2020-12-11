Правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру. Согласно изменениям, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова стала возглавлять финансово-административный и операционный блок регулятора. В то же время ее лишили полномочий в сфере регулирования небанковских финучреждений.

Кроме того, из-под ведомства главы Нацбанка Кирилла Шевченко выведены департаменты банковского надзора, финансового мониторинга, выездных проверок, лицензирования и надзора за небанковским финансовым рынком. Их перевели в отдельный блок "пруденциального надзора". Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Ранее Правление НБУ лишило Рожкову части полномочий, – СМИ

Там уточнили, что теперь это направление будет закреплено за Ярославом Матузко, который ранее отвечал за административные вопросы. Финансово-административным и операционным блоком будет заниматься Рожкова.

Ранее указанные департаменты находились в ведомстве Рожковой до изменения организационной структуры 20 октября, после чего в ее блоке оставались департаменты методологии надзора за банками и небанковскими финучреждениями, управление защиты прав потребителей финуслуг и департамент управления негосударственным корпоративным пенсионным фондом НБУ.

Как информируют СМИ, эти изменения якобы были согласованы с МВФ.

"Никакого политического подтекста"

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин решил прокомментировать очередное изменение структуры регулятора. Он отметил: в качестве эксперта и гражданина считает, что Кирилл Шевченко имеет полное право "совершенствовать структуру и оптимизировать систему управления НБУ для обеспечения эффективного выполнения задач и программы, с которой он заступал на должность".

По его словам, в Национальном банке произошло частичное обновление распределения вертикалей подчинения с целью обеспечения пропорциональной управленческой нагрузки и функционального принципа распределения полномочий между членами правления.

Произошло перераспределение полномочий между другими членами правления НБУ. Я не вижу здесь никакого политического подтекста или каких-то неудовлетворенных амбиций. Это повседневная работа. Такое решение позволит обеспечить более результативное сопровождение законодательных изменений как в банковской среде, так и на небанковском финансовом рынке,

– отметил Данилишин.

Что этому предшествовало: