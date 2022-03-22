Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий, информирует официальный сайт современного независимого государственного института.
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Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Национальным банком Польши. Мы благодарим коллег за сотрудничество и за предоставленный кредит доверия!
– сказал он.
Следует отметить, что полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины.
Что известно о договоре
- Решение о проведении валютного свопа из Украины было одобрено Польшей в первый день полномасштабного вторжения России.
- С этого момента началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции.
- Так, 21 марта вступил в силу договор об осуществлении валютного свопа гривна/доллар. Срок действия сделки – 1 год с возможностью продления.