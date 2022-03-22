Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий, информирует официальный сайт современного независимого государственного института.

Читайте также Дуда на саммите НАТО предложит ввести в Украину миротворцев

Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Национальным банком Польши. Мы благодарим коллег за сотрудничество и за предоставленный кредит доверия!

– сказал он.

Следует отметить, что полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины.

Что известно о договоре