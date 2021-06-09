В Национальном банке сообщили, что монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины". Она выйдет тиражом 35 тысяч штук.

Читайте также Легенды не умирают: НБУ выпустит монету в честь Героя Украины Василия Слипака

Монета посвящена военному и политическому деятелю, личности, что символизирует наследственность украинской национально-освободительной борьбы, – Евгению Коновальцу Михайлович,

– отметили в Нацбанке.

Что известно о виде монеты

В НБУ рассказали, что аверс монеты выглядит следующим образом:

на фоне калиновой ветви, которая обрамляет монету слева, изображен малый Государственный герб Украины (вверху), справа от которого надпись "Україна";

по центру, на зеркальном фоне, – фалеристический памятник времен освободительной борьбы в виде монограммы из двух букв "С", переплетенных веткой красной калины, – награда "Стрелецкая Рада";

справа от которой – слова Коновальца: "Будем иметь силу, тогда выйдем победно из худшего лихолетья и добудем все, что нам надо", и его факсимиле;

внизу: номинал монеты – 2 гривны и год чеканки монеты – 2021;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (слева от фалеристической достопримечательности).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Евгения Коновальца, слева от которого надпись ОУН и стилизованный трезубец с мечом. Справа надписи: Евгений Коновалец (полукругом), годы жизни 1891 – 1938 (внизу).



Нацбанк вводить в обращение монету, посвященную Коновальцу / Фото пресс-службы НБУ



Нацбанк вводить в обращение монету, посвященную Коновальцу / Фото пресс-службы НБУ

Что известно о Евгении Коновальце Евгений Коновалец – полковник Армии Украинской Народной Республики, комендант Украинской военной организации, глава Провода украинских националистов, глава Организации украинских националистов. Активный деятель политического движения, который ставил целью развитие независимого Украинского государства на всех украинских этнических землях. Он построил сечевую формацию в полк Сечевых Стрельцов, самую организованную и дисциплинированную часть армии УНР.

Обратите внимание! Кроме этого, 9 июня в обращение выходит также памятная монета "Наследство" номиналом 10 гривен.



Национальный банк вводит в обращение монету "Наследство" / Фото пресс-службы НБУ