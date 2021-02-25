Один из лучших способов улучшить собственное финансовое положение – поднять уровень знаний в сфере финансовой грамотности, благодаря книгам о личных финансах. Следует помнить, что даже такие гуру бизнеса, как Илон Маск, или Уоррен Баффет, начинали свой путь к миллиардным состояниям, в том числе и с подобной литературы.

Лучшая книга для управления финансами: "Почему меня этому не учили в школе"

Идея написания книги "Почему меня этому не учили в школе: 99 принципов управления личными средствами, на которые следует жить" пришла к Кэри Сигел, когда автор понял, что школа совершенно не научила его детей правильно обращаться с деньгами.

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Кэри считает, что любой из нас никогда не будет слишком взрослым, чтобы овладеть этими 99 принципами, о которых он пишет в своей книге. Господин Сигел поместил свои 99 уроков в 8 развернутых уроков, благодаря которым возможно научиться управлять собственными финансами, а не наоборот, когда они управляют нами.

Книга "Почему меня не учили этому в школе" / thebalance

Лучший мемуар: "Богатый папа, бедный папа"

Книга "Богатый папа, бедный папа: чего богачи учат своих детей о деньгах, чего не делает бедный и средний класс!" состоит из мемуаров и уроков, которая была обновлена в 2017 году. Стоит добавить, что с момента своего выхода, 20 лет назад, книга смогла стать самой продаваемой в категории личные финансы.

Автор Кийосаки делится с читателями некоторыми воспоминаниями из детства, контрастом между его не богатым папой и папой его друга, который был одним из самых богатых жителей Гавайев. Проводя параллель автор освещает тему того, как лучше распоряжаться своими финансами или их отсутствием, а так же как помогать своим детям делать то же самое.

Книга"Богатый папа, бедный папа" / thebalance

Лучшая книга для управления своим долгом: "Полное возмещение денег"

Когда автор книги Дейв Рэмзи говорит о финансах, то слушатели внимательно слушают, желая запомнить каждую деталь. Ведь книги автора, а их у него на финансовую тему было не мало, дают читателю прочный фундамент, чтобы сэкономить достаточное количество денег, дабы следующий форс-мажор не в силах был испортить ваше финансовое положение, а вы могли комфортно выйти на пенсию. Господин Рамзи также автор таких бестселлеров, как: "Нью-Йорк Таймс", "Общий перевод денег", "Классическое издание общей суммы денег: проверенный план финансовой годности" и ряд других.

Книга "Полное возмещение денег" / thebalance

Лучшая книга для накопления состояния: "Автоматический миллионер"

Книга "Автоматический миллионер" Дэвида Баха – это мощный одно этапный план как жить, что ведет к богатству. Он заключается в том, что он обеспечивает читателя именно тем, что обещает в начале: план в один шаг. Книга начинается, как выдумка с историей успеха о супругах, которые зарабатывают скромный доход, тем не менее имеет два без ипотечных дома со значительными пенсионными сбережениями. С помощью этого простого примера Бах практически объясняет одно этапный процесс, который поставит вас на место этой пары – и он не предусматривает бюджетирования, затягивание поясов, или заработка шестизначной цифры в год.

Книга "Автоматический миллионер" / thebalance

Лучшая книга для составления бюджета: "Ваши деньги, или ваша жизнь"

Главным мнением авторов книги "Ваши деньги или ваша жизнь: 9 шагов к изменению ваших отношений с деньгами и достижения финансовой независимости" является то, что экономная жизнь на самом деле способна сделать нас счастливее.

Робин и Домингес предлагают читателю следующую модель ситуации. У читателя есть выбор между двумя рабочими местами, где на одном действительно хорошо платят, но вы там будете чувствовать себя некомфортно, а на другой, где очевидно заработаете меньше вам судя по всему будет нравиться. Авторы считают, что заработок не должен означать несчастье. Название книги красноречиво ставит важный вопрос перед читателем "Ваши деньги или ваша жизнь?" В общем, Робин и Домингес рассказывают не о том, как научиться экономить, а подчеркивают, что каждый из нас должен научиться жить по средствам.

Книга "Ваши деньги, или ваша жизнь" / thebalance

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Наиболее вдохновляющая книга: "Миллионер по соседству"

Чтобы по-настоящему понять, как накапливать состояние, профессора бизнеса Уильям Д. Данко и Томас Дж. Стэнли исследуют семь общих черт, которые присущие миллионерам в своей книге "Миллионер по соседству: Удивительные тайны богатых американцев". После многолетних исследований жизни богатых, авторы с интересом для себя выяснили, что большинство из них не живут на Беверли-Хиллз и не ездят на изысканных автомобилях. Вместо этого они накопили большую часть своего богатства, настойчиво работая, экономно живя и экономя львиную долю своих денег. В отличие от вопиющего изображения СМИ миллионеров.

Книга "Миллионер по соседству" / thebalance

Лучшая книга для начинающих: "Миллениалы со слабым статусом"

Книга ориентирована на аудиторию в возрасте от 20 до 30 лет, которые хотят больше узнать о сфере финансов. Автор Эрин Лоури рассказывает молодым людям о долгах и бюджете с помощью мотивирующего руководства. Книга выделяется среди других о личных финансах, потому, что освещает сложные ситуации, что связанные с деньгами в реальной жизни, от управления студенческими займами к ситуациям, когда вы с друзьями не можете разделить общий счет. Господин Лоури предлагает своим читателям веселый, удобный способ управления деньгами для начинающих.

Книга "Миллениалы со слабым статусом" / thebalance

Лучшая книга, что бы помочь себе самому: "Вы плохо умеете зарабатывать"

"Вы плохо зарабатываете деньги: овладейте мышления богатства" Джен Сьюжеро – бестселлер № 1 "Нью-Йорк Таймс". Книга откровенная и смешная, а вы явно узнаете себя и собственные привычки на ее страницах. Госпожа Сьюжеро рассказывает о собственном опыте, а книга "Вы плохо зарабатываете деньги" предназначена для того, чтобы помочь вам избавиться, от финансовых привычек, которые вас сдерживают и научить новым. Понятные и простые понятия из книги помогут вам улучшить отношения с деньгами, найдя общий язык с личными финансами.

Книга "Вы плохо умеете зарабатывать" / thebalance

Лучшая книга про долгосрочный выход на пенсию: "Как выйти на пенсию счастливым, беззаботным и свободным"

По мнению автора пенсия – лучшие годы жизни, а в своей книге он раскрывает перед читателем несколько уроков о том, как наслаждаться временем с помощью накопленных средств в течение всей жизни. Господин Зелинский считает, что для того, что бы провести время на пенсии, как говорится во второй части заголовка, счастливым, беззаботным и свободным вам нужно будет сэкономить более 1 миллион долларов.

Книга "Как выйти на пенсию счастливым, беззаботным и свободным" / thebalance

Лучшая книга в категории для женщин: "Секреты шестизначных женщин"

Сегодня все больше женщин зарабатывает шестизначные цифры, а и их доходы растут быстрее, чем у мужчин. Чтобы выяснить, как эти женщины достигли такого успеха, Барбара Стенни взяла интервью у женщин с высоким уровнем дохода в различных сферах и выяснила, что они имеют определенные общие черты. Все это исследование она использовала в своей идеальной книге, которая создана для работающих женщин, что хотят обеспечить свое финансовое положение и успех, учась и получая вдохновение от других успешных женщин.

Книга "Секреты шестизначных женщин" / thebalance

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