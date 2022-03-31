Насколько упадет ВВП России: прогноз ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает падения ВВП РФ в 2022 году на уровне 10%, а в 2023 году прогнозирует нулевую динамику.

ВВП России

Новая оценка ЕБРР кардинально отличается от предыдущих прогнозов – в ноябре 2021 года – банк прогнозировал рост российской экономики на 3% в 2022 году.

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ЕБРР одним из первых обнародовал прогноз для российской экономики с момента начала войны РФ против Украины и введения санкций, которые сделали бывшие оценки неактуальными. В начале марта свой прогноз (-7%) опубликовало рейтинговое агентство Moody's, а ЦБ РФ привел обезличенный консенсус-прогноз аналитиков (-8%).

ВВП Украины

Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 20% (в ноябре 2021 года прогнозировался рост украинской экономики в 2022 году на 3,5%). При этом ЕБРР ожидает значительный рост экономки Украины в 2023 году – сразу на 23%.

ВВП Беларуси

ВВП Беларуси, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 3% (в ноябре 2021 года ЕБРР прогнозировал рост белорусской экономики в 2022 году на 0,2%), в 2023 году ожидается нулевая динамика экономики.

Новые прогнозы основаны на ряде предположений о событиях в ближайшие месяцы и, следовательно, имеют высокий уровень неопределенности,

– отмечают в ЕБРР.

Прогнозы ЕБРР

Прекращение огня состоится в течение нескольких месяцев, вскоре после этого начнутся большие восстановительные работы в Украине, которые приведут ВВП Украины к концу 2023 года к уровню, близкому, но все еще ниже довоенного уровня.

Ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в ближайшем будущем, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году (после резкого падения ВВП в 2022 году) с негативными последствиями для ряда соседних стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.