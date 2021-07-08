Насколько экономным является гибридное авто

Ежедневные расходы на топливо у гибридного авто в среднем вдвое ниже, чем у бензинового. А стоимость техобслуживания практически не отличается.

Гибридные автомобили экономят существенные суммы своему владельцу. Рассмотрим это на примере одного из самых прогрессивных авто на украинском рынке Hyundai TUCSON Hybrid.

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Конструкция автомобиля с гибридным приводом предусматривает две силовые установки. К примеру, в Hyundai TUCSON Hybrid установлен бензиновый 1,6-литровый двигатель T-GDI Smartstream и электродвигатель на 44,2 кВт, который обеспечивает мгновенный крутящий момент 265 Нм.

Помимо технических инноваций, Hyundai TUCSON Hybrid впечатляет внешним видом / Фото 24 канала



В зависимости от дорожных условий гибридная силовая установка может работать в нескольких режимах:

EV – движение исключительно на электрике. Обычно старт TUCSON Hybrid, движение на небольшой скорости и равномерное небыстрое передвижение проходит без включения ДВС. Соответственно, горючее не используется, то есть затрат на него – ноль. Водитель может самостоятельно перевести авто в режим электромобиля, если аккумулятор достаточно заряжен.

Hybrid – в этом режиме автомобиль используется чаще всего. Электроника самостоятельно решает, какой из двигателей использовать и какая мощность сейчас необходима. Если водителю требуется мгновенное ускорение, включаются два двигателя одновременно.

Использование рекуперации – система торможения заряжает аккумулятор, используя электродвигатель для замедления автомобиля. Тогда энергия хранится в аккумуляторе, питает электродвигатель для помощи при разгоне, езде вверх и на низкой скорости.



В зависимости от режимов движения электроэнергия у гибрида передается на аккумулятор или от него / Фото Hyundai

Обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания тратит много топлива во время пиковых нагрузок, постоянных разгонов и во время стоянки в пробках. Во всех этих ситуациях гибрид использует еще и электрический двигатель, что существенно уменьшает расход топлива. Так, средний расход бензина у Hyundai TUCSON Hybrid в городе составляет 4,3 – 5,3 литра, а на трассе 4,6 – 5,0 литра. Бензиновые модели потребляют в городе в два раза больше топлива.Стоимость технического обслуживания гибридного автомобиля практически не отличается от бензинового, ведь гибридная система почти не нуждается в расходных материалах. Единственное отличие – она имеет собственную охлаждающую систему, в которой впервые нужно заменить антифриз аж через 6 лет эксплуатации (или 90 000 километров). Кстати, это обычный антифриз, который заливается и в радиатор бензинового мотора.

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Среди отличий запчастей на гибрид от бензинового двигателя – другой ремень приводных агрегатов с роликом, который надо менять раз в 45 тысяч километров. Эти дополнительные позиции увеличивают стоимость ТО за 120 000 километров у гибрида всего на 10% от цены обслуживания аналогичной бензиновой модели. За счет экономии горючего эта незначительная разница перекрывается полностью.



Регламент техобслуживания для бензинового авто почти не отличается от гибридного / Фото Hyundai

Конечно, новое гибридное авто несколько дороже аналогичного бензинового. Однако гибрид обеспечивает гораздо лучшую динамику – например, Hyundai TUCSON Hybrid до сотни разгоняется за 8 секунд. Обычно за более динамичные автомобили покупатели расплачиваются не только более высокой ценой, но и большим расходом топлива. В случае с гибридом – наоборот, владелец ежедневно экономит на горючем, хоть и ездит на очень динамичном авто.

Кроме того, на вторичном рынке очень ценятся гибридные авто, поэтому они значительно дороже бензиновых. Таким образом, вложенные средства владелец частично вернет себе при перепродаже.



Популярность гибридных авто в Украине в последнее время существенно растет / Фото Hyundai

Вывод

Гибридный автомобиль расходует вдвое меньше топлива, что существенно экономит бюджет владельцу. Кроме того, у него лучшая динамика, а затраты на техобслуживание почти аналогичны. А переплату за гибридную установку при покупке можно компенсировать не только ежедневной экономией, но и лучшей ценой при перепродаже.